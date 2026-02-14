Mokra krpa, ali s doktoratom iz kemije

Kako biste spriječili negativne učinke visokih temperatura na zdravlje, znanstvenici savjetuju da je najvažniji cilj smanjiti unutarnju temperaturu. Najučinkovitiji način za to je primijeniti metode hlađenja, poput hladnog ručnika ili ledene vode, na što veću površinu. Preporučuje se polijevanje što većeg dijela tijela hladnom vodom ili stavljanje ručnika s ledom na prsa minutu ili dvije svakih 10 minuta dok se ne počnete ugodnije osjećati. Nanošenje hladnog ručnika na vrat i lice može ohladiti arterije koje idu prema mozgu, što tijelu daje signal da mu je zapravo hladnije nego što jest. tportal