Mokra krpa, ali s doktoratom iz kemije

Isparavanje kao klima-uređaj: od beduina do kineskog hidrogela za hlađenje

Tekst objašnjava princip evaporacijskog hlađenja, poznat još beduinima koji su vodu hladili u polupropusnim vrećama zahvaljujući isparavanju. Isti fizikalni princip – velika latentna toplina isparavanja vode – koristi i ljudsko tijelo znojenjem. Kineski znanstvenici objavili su u časopisu Matter rad o šupljikavom hidrogelu od polivinil alkohola, taninske kiseline i glutaraldehida koji se može nanositi na različite površine. Tanki sloj gela učinkovito zadržava vodu i hladi podlogu isparavanjem, primjerice solarne panele, čime im se može sniziti temperatura i povećati učinkovitost. Nenad Raos za Bug


