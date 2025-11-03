Znanstvenici upozoravaju: zatamnjivanje Sunca moglo bi pogoršati klimatske promjene - Monitor.hr
Danas (19:00)

Plan B: ako već ne spašavamo planet, barem ga zasjenimo

Znanstvenici upozoravaju: zatamnjivanje Sunca moglo bi pogoršati klimatske promjene

Ideja o „hlađenju Zemlje“ ispuštanjem aerosola u atmosferu, koja oponaša učinke vulkanskih erupcija, sve je kontroverznija. Znanstvenici s Columbia Climate School upozoravaju da modeli stratosferskih aerosolnih injekcija (SAI) ne uzimaju u obzir brojne neizvjesnosti i rizike – od poremećaja monsuna do kiselih kiša. Iako se istražuju alternativni materijali poput dijamantne prašine, praktični problemi i ekološke posljedice ostaju neriješeni. Umjesto „zatamnjivanja Sunca“, stručnjaci ističu da se planeta može spasiti samo smanjenjem emisija i prelaskom na čistu energiju. Index


Slične vijesti

19.06.2024. (13:00)

Najbolje složiti si bazen u dvorištu

I ovako se možete rashladiti: polijevanjem što većeg dijela tijela hladnom vodom

Kako biste spriječili negativne učinke visokih temperatura na zdravlje, znanstvenici savjetuju da je najvažniji cilj smanjiti unutarnju temperaturu. Najučinkovitiji način za to je primijeniti metode hlađenja, poput hladnog ručnika ili ledene vode, na što veću površinu. Preporučuje se polijevanje što većeg dijela tijela hladnom vodom ili stavljanje ručnika s ledom na prsa minutu ili dvije svakih 10 minuta dok se ne počnete ugodnije osjećati. Nanošenje hladnog ručnika na vrat i lice može ohladiti arterije koje idu prema mozgu, što tijelu daje signal da mu je zapravo hladnije nego što jest. tportal

09.09.2016. (10:47)

Cool odjeća

Kreirana odjeća koja po ljetnim vrućinama hladi tijelo

Znanstvenici s američkog sveučilišta Stanford kreirali su materijal na bazi plastike nanoPE koji bi trebao postati osnova za izradu odjeće koja bi nas u vrućim klimatskim uvjetima hladila bez klima-uređaja. Materijal omogućuje da toplina koju tijelo emitira kao infracrveno zračenje prođe kroz njega, te daje tijelu osjet do 2,7 stupnjeva niže temperature nego pamučni materijal. Slobodna