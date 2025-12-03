Nebo koje ne zna stati

Hrvatske vode dobile su na upravljanje jezero smješteno ispod dvorca Trakošćan 1995. godine, a prije toga bilo je dio muzejskog kompleksa. U tom javnom poduzeću tek su 2021. godine odlučili isprazniti jezero i očistiti ga od mulja, koji mu je smanjio dubinu na svega jedan metar. Iz jezera su do tada nestale brojne biljne vrste, poput lopoča, te je procijenjeno kako je vrijeme da se ono uredi. Nakon dvije i pol godine i troška od najmanje dva i pol milijuna eura, jezera još nema, a ne može se ni sa sigurnošću reći kada će se dvorac Trakošćan vratiti u svoj prepoznatljivi krajobraz. Zanimljivo je kako su nekadašnji vlasnici, feudalci Draškovići, jezero čistili svake godine ili svake dvije, uz pomoć tački i lopata, dok izvođačima s bagerima i mehanizacijom koje je angažiralo javno poduzeće Hrvatske vode za to treba više godina. U muzeju Dvor Trakošćan kažu da nadležnost i odgovornost nad nestalim jezerom leži na Hrvatskim vodama. Index