Nebo koje ne zna stati
Jezero Catatumbo u Venezueli – svjetska prijestolnica munja
Na ušću rijeke Catatumbo u venezuelsko jezero Maracaibo odvija se jedinstveni meteorološki fenomen: gotovo neprekidno sijevanje munja. Tijekom 140–160 noći godišnje, po 9–10 sati dnevno, bljesne i do 28 munja u minuti, odnosno čak 233 po četvornom kilometru. Ovaj „ples svjetlosti" povezan je s toplinom i vlagom nad jezerom, koje se sudaraju s planinskim lancima Anda, Perijá i Cordillera Mérida. Rezultat su snažne oluje s intenzivnim električnim pražnjenjem, najvećim zabilježenim na Zemlji.