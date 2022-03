Svina nam je krv crvena

Prijetnja globalnim sukobom koja se zbog ruske agresije na Ukrajinu nadvila nad Europom i svijetom stiže u posebno teškom trenutku. Civilizacijski smo iscrpljeni posljedicama pandemije. To se prije svega odnosi na iznimno velik broj osoba koje smo izgubili zbog bolesti, ali i na podjele koje je izazvao društveni odgovor na nju. U situaciji punoj ograničenja, podjela, usporenih i zaustavljenih života čekao se sunčani proljetni dan u kojem ćemo sebi i drugima moći reći – gotovo je. Tu sliku ‘nove slobode’ zamijenila je ona Vladimira Putina koji najavljuje ‘novi rat’. Najava je to ukrašena psihopatskim manirama političara kojem sudbina drugih malo znači, naročito mladih, bez obzira na to radi li se o Odesi, St. Peterburgu, Rigi, Sinju ili Zaprešiću. Bez emocija, proračunato, hladno i s idejom velike povijesne uloge u kojoj je nečija mladost samo sredstvo za ostvarenje cilja. Premda razumljivo, sažalijevanje tu neće pomoći. Umjesto njega, potrebno je otvoreno razgovarati s mladim ljudima. Jasno reći tko je tu agresor. Boris Jokić za Tportal.