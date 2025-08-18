Kad WC postane neprijatelj: kronični zatvor i njegove skrivene opasnosti - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kad pauza za WC postane rizik za život

Kad WC postane neprijatelj: kronični zatvor i njegove skrivene opasnosti

Zatvor nije samo privremena neugoda već kod mnogih postaje kronični problem s ozbiljnim posljedicama. Pogađa oko 16 % ljudi, češće žene i starije, a uzroci se kreću od hormona i lijekova do loših životnih navika. Dugotrajni zatvor povećava rizik za hemoroide, impakciju, pa i smrtonosne komplikacije poput peritonitisa. Istraživanja pokazuju povezanost s kardiovaskularnim bolestima, moždanim udarom, bubrežnim oštećenjima i kognitivnim propadanjem. Prevencija uključuje vlakna, hidraciju, kretanje i zdrave navike. Ukratko: ono što ne izađe – može vas ozbiljno koštati. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

Petak (12:00)

Put na kojem čuda obično izgube magiju

Većina ‘otkrića koja ubijaju rak’ nikada ne postane lijek… razlog su laboratorijski uvjeti

Svake godine mediji prenesu vijesti o tvarima koje “ubijaju rak” – no gotovo uvijek riječ je o pokusima in vitro, na stanicama u laboratoriju. Iako takvi rezultati mogu biti obećavajući, rijetko prežive prijelaz u živi organizam, gdje ih čekaju metabolizam, imunološki sustav i toksičnost. Većina ne stigne ni do kliničkih ispitivanja, a mnoge se studije ne mogu ni ponoviti. Pritisak PR-a i želja za medijskom vidljivošću dodatno napuhuju očekivanja. Rezultat: puno senzacija, malo terapija – i previše razočaranih pacijenata. Igor Berecki za Bug

Četvrtak (00:00)

Od ljubavi prema sovama do ideje da baciš mamu s voza – sve ostaje “u obitelji”

AI može neprimjetno prenositi skrivene obrasce ponašanja između modela

Istraživanje Anthropic-a i Truthful AI otkrilo je da AI modeli mogu međusobno prenositi skrivene sklonosti i ciljeve, čak i bez eksplicitnog sadržaja u podacima. Proces subliminalnog učenja koristi destilaciju, pri čemu “učitelj” ostavlja nevidljive statističke obrasce koje “učenik” nesvjesno usvaja. Ti obrasci mogu biti bezazleni (npr. preferiranje sova) ili opasni (poticanje nasilja). Opasnost leži u tome što ih standardni sigurnosni filteri ne otkrivaju, a jednom preneseni mogu se širiti, multiplicirati i biti gotovo nemogući za uklanjanje. Igor Berecki za Bug

11.08. (21:00)

Rakete su bile samo predigra

Musk lansirao “spicy mode” u Groku, AI sada stvara seksualizirane i eksplicitne slike žena

Elon Musk je u svoj AI chatbot Grok uveo “spicy mode” koji omogućuje generiranje seksualiziranih i ponekad eksplicitnih prikaza žena, uključujući deepfakeove slavnih poput Taylor Swift. Za razliku od drugih platformi, Grok nema stroge filtre za NSFW sadržaj, što je izazvalo kritike i pozive na regulaciju. Musk potez brani slobodom izražavanja, dok kritičari tvrde da se udaljava od ozbiljnih tehnoloških projekata. Platforma X tako postaje prostor normalizacije AI-erotike, dok Musk koristi kontroverzu za viralnu promociju. Igor Berecki za Bug

07.08. (18:00)

Ako mogu oni na grani, možemo i mi na kauču

Istraživanje otkriva: orangutani koriste dnevni drijemež za nadoknadu noćnog sna

Divlji orangutani u Sumatri često ubacuju dnevne drijemeže kako bi nadoknadili manjak sna, pogotovo nakon noći ispunjenih društvenim aktivnostima (čitaj: seksom i tulumima na granama). Studija sa Sveučilišta u Zürichu potvrđuje da ovi “power napovi” služe kao biološki reset. Ni ljudi nisu drukčiji – kratki drijemeži pomažu kogniciji i zdravlju, a nekad su spavali i segmentirano. Umjesto da ih osuđujemo, trebali bismo ih prihvatiti – jer ako je dovoljno dobro za orangutana, dovoljno je i za vaš open-space ured. Igor Berecki za Bug

06.08. (20:00)

Muhe bez glave, ali s misijom

Na granici SAD-a i Meksika niče “tvornica muha” koja muhe ne proizvodi nego ih sabotira

SAD pokreće “tvornicu muha” za masovni uzgoj sterilnih mužjaka mesoždernih muha (NWS) kako bi spriječio njihov povratak preko granice iz Latinske Amerike. Ove “neplodne ofenzive” ciljaju ženke koje se pare samo jednom, čime se prekida lanac reprodukcije bez upotrebe pesticida. Metoda je već dokazano učinkovita 1960-ih, a novi val dolazi zbog recentnih žarišta u Južnoj Americi. Biološki rat bez pucnjeva, ali s larvama koje doslovno žderu živo meso – i to nije metafora. Igor Berecki za Bug

03.08. (22:00)

Kad kemija upozna kapitalizam, netko ostane bez daha – doslovno

Sintetski spoj stotinu puta jači od morfija postao je ubojica koji hara SAD-om i prijeti ostatku svijeta

Fentanil, sintetski opioid stotinu puta jači od morfija, prerastao je u globalnu krizu s epicentrom u SAD-u, gdje godišnje uzrokuje više od 70.000 smrti. Nekad legalan analgetik, danas je ulični otrov koji dolazi iz meksičkih labosa, a sirovine za njegovu proizvodnju stižu iz Kine i Indije putem zamaskiranih narudžbi. Tabletice koje izgledaju kao Xanax ili Adderall sadrže smrtonosne mikrodoze. Sustav distribucije funkcionira poput e-commerce platforme – jeftino, brzo i smrtonosno precizno, dok zakonodavci kasne, a algoritmi opskrbe ne spavaju. Igor Berecki za Bug

03.08. (18:00)

Znaš da znaš, ali ne znaš kako znaš – i to znaš!

Kvasac u glavi: kako funkcionira intuicija

Intuicija nije čarolija ni šesto čulo, već naučena reakcija mozga na obrasce iz prošlih iskustava. Baš kao kvasac u fermentoru, naš mozak „zna“ kada nešto treba učiniti, iako ne znamo objasniti kako. Neuroznanost pokazuje da intuicija dolazi iz nesvjesnih dijelova mozga, često brže od racionalne misli. Može biti briljantna kad se temelji na iskustvu, ali i katastrofalna kad je vođena predrasudama. Intuicija nije univerzalna – ona je osobna i trenira se poput mišića. Igor Berecki za Bug

01.08. (14:00)

Kad mikrobi postanu doktori, a probiotik – prekidač

Bakterije koje jedu bubrežni kamenac: nova terapija iz crijeva

Znanstvenici su stvorili genetski modificiranu bakteriju Phocaeicola vulgatus koja razgrađuje oksalate – spojeve odgovorne za nastanak bubrežnih kamenaca. Bakterija djeluje samo uz dodatak prebiotika porfirana, a bez njega se prirodno povlači iz crijeva. Ova terapija cilja uzrok bolesti, a ne samo posljedice, i predstavlja potencijalno sigurno, reverzibilno rješenje za milijune ljudi. Riječ je o preciznoj bioterapiji koja koristi bakterije kao “žive lijekove”, programirane da rade svoj posao i zatim – nestanu. Igor Berecki za Bug

26.07. (20:00)

Kad sitost postane biznis-plan

Nestaje glad, nestaje i tržište: prehrambeni biznis pod pritiskom GLP-1 lijekova

GLP-1 lijekovi poput Ozempica i Wegovyja smanjuju apetit za 700 kalorija dnevno – ne snagom volje, već kemijom. Rezultat? Ljudi jedu manje, zdravije i racionalnije, a industrija junk fooda tone kao čips u jogurt. Trgovci i brendovi prilagođavaju se novim navikama manjeg unosa, većeg znanja i drugačijih očekivanja. U fokusu su solo-porcije, proteini i minimalistički dizajn. Europa zaostaje, ali sustiže. Hrana više nije utjeha, već alat za održavanje biokemijskog balansa. Tko se ne prilagodi – bit će pojeden. Igor Berecki za Bug

24.07. (19:00)

I prahistorijske ribe su trebale zubara

Zubobolja je stara milijune godina

Osjetljivost zuba nije samo posljedica karijesa ili parodontoze – to je evolucijsko prokletstvo koje smo naslijedili od prvih zuba što su se razvili kao osjetilni organi na oklopima pradavnih riba. Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Popular Mechanics, korijeni osjetljivosti zuba sežu duboko u pradavne vode ordovicijskog oceana, u doba kada su prve oklopljene ribe razvile dentikule – osjetilne izrasline nalik zubima na površini tijela. Ti dermalni dentikuli nisu služili za žvakanje, već su imali funkciju svojevrsnog osjetila, senzornog organa povezanog sa živčanim sustavom. Igor Berecki za Bug.