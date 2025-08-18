Kad pauza za WC postane rizik za život
Kad WC postane neprijatelj: kronični zatvor i njegove skrivene opasnosti
Zatvor nije samo privremena neugoda već kod mnogih postaje kronični problem s ozbiljnim posljedicama. Pogađa oko 16 % ljudi, češće žene i starije, a uzroci se kreću od hormona i lijekova do loših životnih navika. Dugotrajni zatvor povećava rizik za hemoroide, impakciju, pa i smrtonosne komplikacije poput peritonitisa. Istraživanja pokazuju povezanost s kardiovaskularnim bolestima, moždanim udarom, bubrežnim oštećenjima i kognitivnim propadanjem. Prevencija uključuje vlakna, hidraciju, kretanje i zdrave navike. Ukratko: ono što ne izađe – može vas ozbiljno koštati. Igor Berecki za Bug