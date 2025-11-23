Parking na Bregani: gdje automobili idu kada vlasnici zgriješe
Kako carina lovi aute: od Lamborghinija do ispuhanih guma
Carina na Bregani čuva desetke zaplijenjenih vozila, od starih automobila do luksuznih sportaša poput Lamborghinija. Neki tamo stoje godinama. Vozila se mogu oduzeti i iz EU ako nije plaćen poseban porez, a mobilne jedinice Carinske uprave nadziru cijelu Hrvatsku, ne samo granice. Postupci traju dugo pa mnogi automobili propadaju na otvorenom. Posebna pažnja posvećuje se vozačima s hrvatskim prebivalištem koji upravljaju vozilima stranih registracija, uz provjere dokumentacije i prava korištenja. tportal