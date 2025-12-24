Kidults: Kad se i odrasli igraju Lego kockama i figuricama - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kad su Lego kockice terapija, a plišanci statusni simbol

Kidults: Kad se i odrasli igraju Lego kockama i figuricama

Odrasli koji se igraju igračkama više nisu čudaci nego rastuća tržišna skupina – tzv. “kidulti”. Lego, Playmobil figurice, Pokémon kartice i dizajnerski plišanci služe opuštanju, nostalgiji i zabavi. Istraživači ističu da igra ima pozitivan učinak tijekom cijelog života, iako upozoravaju na marketinška pretjerivanja o “iscjeljenju unutarnjeg djeteta”. Dok prodaja dječjih igračaka stagnira, sektor igračaka za odrasle snažno raste, a proizvođači sve više ciljaju upravo odraslu publiku. DW


