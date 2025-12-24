Kad su Lego kockice terapija, a plišanci statusni simbol

73% roditelja želi provoditi više vremena sa svojom djecom, polovica ih se osjeća krivima što ne provode dovoljno vremena s njima, no trećina ih smatra da su previše pod stresom da mogli uživati u igri. Svaki četvrti roditelj priznaje da mu je igra s djecom čak pomalo i dosadna, a svaki drugi roditelj želi pronaći dijete u sebi i postati partnerom u igri svoje djece, pokazalo je IKEA-ino istraživanje nad 30.000 roditelja, djece i mladih iz 12 zemalja.

Poslali bi djecu van, ali ih je strah

Da je igra ključna za dobrobit i sreću njihove djece smatra 86% roditelja, a 65% da je igra generalna proba za pravi život. Polovica ispitanih roditelja redovito igra društvene igre s obitelji, a isto toliko ih se slaže da igra može uključivati tablete, pametne telefone i računala. Za 8 od 10 obitelji najčešća obiteljska aktivnost je gledanje TV-a. Istovremeno, 5 od 10 roditelja bi željelo da se njihova djeca igraju vani, ali su zabrinuti za njihovu sigurnost.

Djeca bi se radije igrala nego gledala TV ili koristila internet

Polovica ispitane djece u dobi od 7 do 12 godina željelo bi provoditi više vremena igrajući se sa svojim roditeljima. 7 od 10 radije bi se igralo s roditeljima, nego koristilo internet, dok bi se njih 8 od 10 radije igralo s prijateljima, nego gledalo TV. Za vrijeme igre ni o čemu ne brine 47% djece, a četvrtina ih osjeća kako im njihovi roditelji organiziraju previše aktivnosti izvan škole.

Mladima je važnija sreća od karijere i žele biti nezavisniji od roditelja

Za 6 od 10 ispitanika u dobi od 13 do 18 godina važnije je da budu sretni, nego da imaju dobro plaćen posao, a isto toliko ih kaže kako bi njihov dom trebao biti mjesto za igru. Da su odrasli postali previše zaštitnički nastrojeni prema djeci slaže se 58% ispitanih mladih ljudi, dok bi njih 55% željelo da im roditelji dozvole da budu više nezavisni.

Da bi potaknuli zajedničku igru djece i roditelja IKEA je plasirala novu kolekciju LATTJO, a igračke iz te serije predstavljat će tijekom prosinca i siječnja u Zagrebu, na Zrinjevcu.