Obećanja s cijenom

Žalac i Rimac bile su Plenkovićeve akvizicije. On ih je postavio u svoju Vladu. One su radile pod njegovim pokroviteljstvom i u njegovu mandatu. On je u Hrvatskom saboru dobio mandat i preuzeo odgovornost za članove svoje Vlade. Pa ako ne želi snositi odgovornost za “kompjuterski i tehnički program”, može li preuzeti odgovornost za ponašanje svoje ministrice? – piše Tomislav Klauški.