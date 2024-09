Nisu toliko štetni, ali nisu ni prezdravi

U svojoj konačnoj analizi istraživači uključili su sve vrste raka, ali su se posebno usredotočili na one koji pogađaju središnji živčani sustav, uključujući tumore mozga. Otkrili su da korištenje mobilnog telefona ne dovodi do povećanog rizika od raka, uključujući tumore mozga, tumore hipofize, tumore žlijezda slinovnica ili leukemiju. Izloženost radiofrekventnom zračenju baznih stanica ili antena za emitiranje također nije povećalo rizik od razvoja raka, prema istraživačima. Analiza objavljena u časopisu Environment International uključila je studije do kraja 2022., što znači da nisu uključena istraživanja o novoj 5G tehnologiji za mobilne mreže. Poslovni