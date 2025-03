Kad ne znaju drugačije...

Vlast i dalje tvrdi da su svi studentski zahtjevi ispunjeni. No, pozivi na dijalog su utihnuli proteklih dana. Istovremeno je, kao način za smirivanje javnosti, pokrenuta i navodna borba protiv korupcije, u kojoj se uglavnom uhićuju bivši direktori javnih poduzeća, i to za kaznena djela počinjena prije više godina. No, to je više pokušaj Srpske napredne stranke (SNS) da reaktivno prikrije ove događaje i provodi neku vrstu kriznog menadžmenta, smatraju politolozi. Čelnici vlasti trenutačno najavljuju da će se rješenje političke krize tražiti u formiranju nove vlade te da navodno od novih izbora neće biti ništa. Ako studenti ne odustaju od svojih zahtjeva, a ja mislim da oni neće biti ispunjeni jer bi to vodilo do samog vrha vlasti, onda imamo neizvjesnu završnicu. Ne znamo koliko će ona trajati i hoće li biti manje ili više nasilna, ali to je tako s diktaturama koje su duboko umiješane u korupciju i kriminal. DW