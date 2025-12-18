Detaljna analiza iz numbeove bazi pokazala je da Zagreb previše ne zaostaje za mnogim drugim europskim gradovima po pitanju troškova života u njemu. Prema numbeovim podacima život u Zagrebu za četveročlanu obitelj bez troškova najma iznosi 2541 eura, a mjesečni troškovi samca u Zagrebu bez najamnine iznose 732 eura. Bazični mjesečni troškovi kao što su režije u razdoblju od tri godine poskupjeli su za oko pet posto pa tako u 2024. godini Zagrepčani za stan od 85 kvadrata u prosjeku plaćaju režija oko 215 eura. Prosječna cijena obroka u restoranu iznosi 10 eura, a ako želite društvo, ručak za dvoje u tri slijeda platit ćete između 40 i 100 eura. U slučaju da biste htjeli ipak jeftinije proći, a podružiti se i uz to nešto prizalogajiti, uputit ćete se u McDonald’s i tamo ćete dva menija platiti najmanje 14 eura… tportal