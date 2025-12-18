Let's go!
10 najjeftinijih država za život u Europi u 2025.: može se živjeti već sa 500-800 dolara mjesečno
Global Citizen Solutions donosi vodič kroz deset najpristupačnijih zemalja u Europi, uz pregled svakodnevnih troškova. Neke od njih nude i vize za digitalne nomade. Među prvih 10 nema Hrvatske. Na prvom mjestu kao najpovoljnija je Albanija gdje mjesečni troškovi iznose 500–800 dolara, a tablica prihoda i rashoda izgleda ovako:
- prosječna plaća: $400 – $800
- stanovanje: $200 – $350
- hrana: $150 – $250
- prijevoz: $20 – $40
- režije: $50 – $100
- internet: $20 – $30
Slijede: 2. Rumunjska, 3. Poljska, 4. Bugarska, 5. Češka, 6. Mađarska, 7. Portugal, 8. Slovačka, 9. Srbija, 10. Latvija.