10 najjeftinijih država za život u Europi u 2025.: može se živjeti već sa 500-800 dolara mjesečno

Global Citizen Solutions donosi vodič kroz deset najpristupačnijih zemalja u Europi, uz pregled svakodnevnih troškova. Neke od njih nude i vize za digitalne nomade. Među prvih 10 nema Hrvatske. Na prvom mjestu kao najpovoljnija je Albanija gdje mjesečni troškovi iznose 500–800 dolara, a tablica prihoda i rashoda izgleda ovako:

  • prosječna plaća: $400 – $800
  • stanovanje: $200 – $350
  • hrana: $150 – $250
  • prijevoz: $20 – $40
  • režije: $50 – $100
  • internet: $20 – $30

Slijede: 2. Rumunjska, 3. Poljska, 4. Bugarska, 5. Češka, 6. Mađarska, 7. Portugal, 8. Slovačka, 9. Srbija, 10. Latvija.


Slične vijesti

04.12. (22:00)

Živi da bi radio

Mladi pod kreditima primorani rezati troškove na sve strane

Većina Hrvata s kreditima mora se odricati svakodnevnih navika, a najteže prolaze mladi koji tek započinju samostalan život. Čak 87 % dužnika reže izdatke, osobito oni sa stambenim kreditom: od alkohola i izlazaka do pretplata i elektronike. Visoke cijene stanova i mjesečne rate od 750–900 eura odnose više od pola prosječne plaće, što mlade obitelji stavlja u najteži položaj. U bogatijim zemljama situacija je znatno blaža. Stručnjaci ističu da država mora osigurati priuštive stanove kako bi mladi konačno mogli živjeti, a ne samo otplaćivati. Nacional

01.12. (18:00)

Država ti ne kaže “nađi si nekoga”, ali… računi svakako govore

Samci su sve više izloženi “porezu na samce” – višim životnim troškovima koji parovi dijele

Najviše ih pogađaju stanovanje i režije, posebno fiksni troškovi po kućanstvu. Plaćaju više za hranu, usluge, putovanja i kredite, a nemaju porezne olakšice koje uživaju obitelji s djecom. U Hrvatskoj samci s prosječnom plaćom imaju osjetno manji neto dohodak, a njihovo porezno opterećenje jedno je od viših u EU. Posebno su pogođeni samci umirovljenici, koji ostaju bez dodataka dostupnih preživjelim partnerima. tportal

16.11. (08:00)

Dnevno dvije smjene: kuća-pos'o - pos'o kuća

Svaka peta osoba u Hrvatskoj radi dodatni posao zbog rasta troškova

Anketa servisa MojaPlaća pokazuje da 21% Hrvata radi dodatni posao kako bi pokrili mjesečne troškove, najčešće u uslužnim djelatnostima poput konobarenja, prijevoza putnika i čišćenja. Dio ispitanika razmišlja i o trećem zaposlenju jer dvije plaće nisu dovoljne. Trenutna prosječna neto plaća iznosi 1.539 eura, dok mnogi smatraju da bi za život iznad pukog preživljavanja trebalo oko 2.000 eura. Dodatni posao često se vidi i kao prilika za isprobavanje novih zanimanja ili razvoj malog biznisa sa strane. Poslovni… komentiraju na Forumu

14.11. (13:00)

Kad smo već kod povećanja troškova života... barem da znaš gje su nestale pare

Minimalistička aplikacija “Am I Good?” pomaže pratiti troškove bez komplikacija

Am I Good?” je besplatna, minimalistička aplikacija za praćenje osobnih financija dostupna na Androidu i iOS-u. Ne traži korisnički račun, a nakon postavljanja početnog salda i valute omogućuje jednostavan unos prihoda i rashoda. Nudi samo osnovne funkcije: pregled novčanog toka i trenutno stanje, bez kategorija, grafova ili napredne analitike. Umjesto sveobuhvatnog financijskog alata, cilja na korisnike koji žele kratkoročno steći kontrolu nad potrošnjom. Svi se podaci pohranjuju lokalno na uređaju. Bug

24.10. (01:00)

Plaće rastu, ali kvadrati trče brže

Stanovanje postaje najveći ekonomski problem u Hrvatskoj

U pet godina prosječna plaća u Hrvatskoj porasla je 69 posto, potrošačke cijene 32 posto, a cijene stanovanja čak 90 posto, što stanovanje čini najvećim ekonomskim izazovom. Inflacija, iako visoka (4,2% u rujnu), nije pojela plaće, ali jest osjećaj stabilnosti. Profesor Josip Mikulić upozorava na rastući međugeneracijski jaz između onih koji imaju riješeno stanovanje i onih koji si dom više ne mogu priuštiti. Turizam dodatno pogoršava dostupnost stanova, a cijene nekretnina i dalje rastu dvoznamenkasto, brže nego u ostatku Europske unije. Poslovni

13.02. (18:00)

Kad bi to bilo sve

Osnovne režije uključujući struju, grijanje, vodu i smeće za stan od 85 kvadrata iznose između 110 i 180 eura mjesečno

Stranica Global Passport donosi zanimljiv uvid u prosječne mjesečne troškove Hrvata. U Zagrebu najam jednosobnog stana u centru grada u pravilu stoji između 600 i 800 eura mjesečno, dok se izvan centra cijena kreće od 400 do 500 eura. Prosječni račun za kupovinu namirnica za jednu osobu može se kretati od 150 do 200 eura mjesečno. Jela u restoranima mogu biti cjenovno pristupačna jer se obroci u jeftinijim restoranima mogu naći po cijeni od 10 eura, dok bi obrok od tri slijeda za dvoje u restoranu srednje klase mogao koštati oko 40 eura. Kava se u prosjeku može popiti za 1,5 euro. Pristupačan je i javni prijevoz, kao i javno zdravstvo. No, sve je više onih koji se okreću privatnom osiguranju zbog bolej dostupnosti specijalista. Internetska usluga obično se kreće od 20 do 30 eura mjesečno. Poslovni

08.08.2024. (19:00)

Bježim, odlazim, van iz ovog grada...

Koliko košta život u Zagrebu: S dvije plaće ne može se skoro ništa

Detaljna analiza iz numbeove bazi pokazala je da Zagreb previše ne zaostaje za mnogim drugim europskim gradovima po pitanju troškova života u njemu. Prema numbeovim podacima život u Zagrebu za četveročlanu obitelj bez troškova najma iznosi 2541 eura, a mjesečni troškovi samca u Zagrebu bez najamnine iznose 732 eura. Bazični mjesečni troškovi kao što su režije u razdoblju od tri godine poskupjeli su za oko pet posto pa tako u 2024. godini Zagrepčani za stan od 85 kvadrata u prosjeku plaćaju režija oko 215 eura. Prosječna cijena obroka u restoranu iznosi 10 eura, a ako želite društvo, ručak za dvoje u tri slijeda platit ćete između 40 i 100 eura. U slučaju da biste htjeli ipak jeftinije proći, a podružiti se i uz to nešto prizalogajiti, uputit ćete se u McDonald’s i tamo ćete dva menija platiti najmanje 14 eura… tportal

29.06.2022. (13:00)

Think positive

Razina cijena u Hrvatskoj 2021: komunikacijske usluge iznad prosjeka EU, sve drugo jeftinije

Ekonomski lab je opet izvor optimističnih vijesti. Kažu “Nismo mogli odoljeti ovim lijepim Eurostatovim grafikama”. Tu je i ograda: “Naravno, većina stvari je u Hrvatskoj jeftinija jer je razina razvoja niža. Nominalna plaća (prosjek) je oko 1,000 eura, što je oko 40% od europskoga prosjeka. Kad se korigira za nižu opću razinu cijena, realna kupovna moć plaća ne dostiže ni 60% kupovne moći europske plaće. Međutim, u Hrvatskoj se nudi relativno više javnih dobara po znatno nižim cijenama nego u EU (npr. vrtići), a značajan dio potrošnje se alimentira iz inozemnih transfera (mirovine zarađene u inozemstvu, transferi onih koji rade u inozemstvu), pa kada se sve to uzme u obzir dolazimo do rezultata koji je objašnjen u tekstu neki dan: stvarna (realna) individualna potrošnja u Hrvatskoj dostiže oko 73% prosjeka EU.”

02.05.2022. (22:00)

Što gore to bolje

Troškovi života u svijetu: Najskuplji Bermudi, Švicarska i Norveška, Hrvatska na 59. mjestu od 139 zemalja

Numbeo je ažurirao svoj godišnji popis troškova za život na svjetskoj razini. Svakoj je državi na popisu izračunat indeks dobiven temeljem ukupnog zbroja različitih čimbenika – troškova stanovanja, prijevoza, odijevanja, smještaja, interneta, režija, namirnica i dostave hrane odnosno jedenja po restoranima. Od ukupnog broja 100, indeks svake države računao se prema onoj najskupljoj. Gledajući popis najskupljih zemalja u Europi, Hrvatska se nalazi na 23. mjestu, iza Slovenije (20.) i Italije (17.) te ispred Srbije (33.) U tablici 139 zemalja možete odabrati ranglistu i po najmu stanova, namirnica, restorana, energenata. Novi list