Država ti ne kaže “nađi si nekoga”, ali… računi svakako govore

Sve veći broj ljudi živi kao samci, i to ne samo prema vlastitom izboru, već i zato što teško pronalaze partnere. Mladi rjeđe izlaze i kasnije stupaju u odnose, dok online upoznavanje povećava izbirljivost i stvara nerealna očekivanja. Posebno je vidljiv jaz između žena koje sve manje žele brak i muškaraca koji se osjećaju isključenima. Digitalizacija, ekonomski pritisci i društvene promjene slabe socijalne vještine i potiču izolaciju.

Trend već utječe na natalitet, tržište nekretnina i socijalne politike, a povezanost među ljudima postaje sve teže ostvariva. Na Forumu prenose članak The Economista i komentiraju ga: Teško je izvedivo istraživanje koje bi pokazalo je li to zapravo oduvijek bilo tako, samo su se žene iz raznih razloga udavale za muškarce koje uopće nisu željele. Jednako je toliko teško i doći do odgovora u kojoj je mjeri sve manje rođene djece posljedica sebičnosti ili čega već, a u kojoj mjeri nespremnost (strah ili nešto slično) na roditeljstvo u ovakvome društvu…