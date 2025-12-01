Samci su sve više izloženi “porezu na samce” - višim životnim troškovima koji parovi dijele - Monitor.hr
Država ti ne kaže “nađi si nekoga”, ali… računi svakako govore

Samci su sve više izloženi “porezu na samce” – višim životnim troškovima koji parovi dijele

Najviše ih pogađaju stanovanje i režije, posebno fiksni troškovi po kućanstvu. Plaćaju više za hranu, usluge, putovanja i kredite, a nemaju porezne olakšice koje uživaju obitelji s djecom. U Hrvatskoj samci s prosječnom plaćom imaju osjetno manji neto dohodak, a njihovo porezno opterećenje jedno je od viših u EU. Posebno su pogođeni samci umirovljenici, koji ostaju bez dodataka dostupnih preživjelim partnerima. tportal


