Danas (08:00)

Baloni su možda odletjeli, ali energija nije iscurila

Nena rasprodala Tvornicu: 99 nostalgija i jedan nezaboravan povratak

Njemačka post punk ikona Nena napokon je nastupila u rasprodanoj Tvornici kulture, priuštivši zagrebačkoj publici večer pune nostalgije i sint punk energije. Iako ju mnogi pamte samo po bezvremenskom hitu “99 Luftballons”, Nena je u petak dokazala da i dalje ima snage i šarma svoje “Neue Deutsche Welle” mladosti. U pratnji djece i benda, energično je spojila prošlost i sadašnjost, a koncert zaključila s obradom Ramonesa i, naravno, himnom koja je preletjela zidove – doslovno i simbolično. Music Box, pogledajte fotku na Jutarnjem, što kaže Aleksandar Dragaš… i Neno Belan upoznao legendarnu Nenu,bili su zanimljivih outfita (tportal)


Srijeda (22:00)

Razlog da si bukirate put za Beč ili Budimpeštu na vrijeme

Najveće svjetske turneje koje stižu do ljeta 2026. (kod nas i u okolicu)

Do ljeta 2026. regija vrvi spektaklima: The Offspring, Volbeat, OneRepublic, Disturbed i Hans Zimmer stižu u Beč, München, Prag i Budimpeštu. Lady Gaga, Katy Perry, Radiohead i Jamiroquai puni su Arene u Italiji i Austriji. Sabaton, Machine Gun Kelly i Florence + The Machine tresu proljeće 2026. Posebno za domaće fanove – Zagreb hvata Tilla Lindemanna (10.12.2025.) i Erosa Ramazzottija (28.4.2026.). U krugu od 500 km, od Milana do Budimpešte, očekuje se prava pop-rock metal-glazbeno-filmska poslastica. Muzika… Ostale turneje možete pogledati u muzika.hr kalendaru, a nešto i na Forumu

Srijeda (20:00)

Hey-ho! Let's go!

Belgijski tribute band legendarnih Ramonesa nastupaju u Hrvatskoj

Koprivnički Lucky bar s ponosom predstavlja koncert The Rawönes, belgijskog tribute benda koji donosi potpuni doživljaj legendarnih Ramonesa. Koncert će se održati u petak, 3. listopada, u MMC Kugli u Koprivnici. Jedan su od najtraženijih tribute to Ramones bendova, s više od 100 koncerata diljem Europe. Njihovi nastupi nastoje i novim generacijama, koje nisu imale priliku čuti Ramonese uživo, dočarati energiju i strast koju su unosili na glazbenu scenu 70-ih. Klikaj… Event na Facebooku

Srijeda (17:00)

Dođeš na koncert, a imaš osjećaj da si jeo u nekom finijem restoranu

U Hrvatskoj najviše u EU poskupjele i ulaznice za koncerte, kino i kazalište

Prema prvoj procjeni, koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u rujnu u Hrvatskoj je iznosila 4,6 posto. Hrvatska s Estonijom i Slovačkom i dalje vodi mrtvu trku za tron po rastu godišnje stope inflacije u Europi. No u jednom njezinom segmentu ipak smo ispred svih, pa i Slovaka i Estonaca – ulaznice su poskupjele čak 12 posto. Valja dodati da je stopa PDV-a na ulaznice za koncertna događanja i kulturne priredbe od 2022. godine snižena na pet posto. tportal

22.09. (20:00)

Budi rokenrol posle rokenrola

Partibrejkers se vraćaju u Zagreb: 40 godina bunta u Boogaloou

Četrdeset godina nakon što su promijenili lice balkanskog rocka objavivši prvi album, Partibrejkersi se 25. listopada vraćaju u zagrebački Boogaloo. Bend predvođen Zoranom Kostićem Canetom i Nebojšom Antonijevićem Antonom i dalje dokazuje da autentični rock’n’roll ne stari. Od prvog albuma iz 1985., preko antiratnog Rimtutitukija, pa sve do turneja u New Yorku i Los Angelesu, Partibrejkers su ostali simbol otpora i energije. Koncert neće biti samo nostalgija, već potvrda njihove nepromijenjene snage. Ulaznice su dostupne putem Entrija po cijenama od 20 do 30 eura. Muzika

18.09. (20:00)

Pošto je riba?

Fair Fest: Scooter zapalio Zagreb, tisuće obožavatelja bile su u deliriju

Velikani techno scene Scooter u subotu navečer zapalili su više od 6.000 ravera prvim nastupom u Zagrebu, u sklopu druge večeri prvog Fair Festa. Nastupom na Zagrebačkom velesajmu dokazali su da techno nikad ne stari. Njemačke ikone priredile su pravi rave teatar uz nevjerojatnu energiju, snažne ritmove i light show. Publiku su posebno zapalili hitovi ”Call Me Manana”, ”God Save The Rave” i ”The Logical Song“. Jutarnji donosi više fotki s Fair Festa na Zagrebačkom velesajmu.

17.09. (22:00)

Šibenik – mjesto gdje italo-disco i punk dijele istu šankersku rundu

SHIP festival zatvorio treće izdanje uz ples, znoj i gitarističke rafale

Treće izdanje SHIP festivala u Šibeniku okupilo je 49 izvođača i 114 govornika kroz četiri dana glazbe i rasprava. Kevin Cole iz KEXP-a podijelio je priče o Princeu i prvom susretu s Nirvanom, dok su se na pozornicama izmjenjivali Valentin Vivace, Bratři, Mašinko, Adult DVD, KOIKOI, Koza Mostra i She Loves Pablo. Od plesnog synth-popa i melodičnog punka do eksplozivnog alt-rocka i teških rifova, festival je još jednom pokazao zašto je Šibenik srce dalmatinske alternative. Glazba, Ravno do dna

15.09. (16:00)

Tamo da putujem...

Koncert u čast Gabi, Arsenu i Matiji Dediću: Čak 60 glazbenika nastupilo je na ispunjenom Strossmayerovom trgu

Tijekom dvosatnog programa na repertoaru su se našle najpoznatije pjesme i kompozicije kao što su Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni, Dida moj, Moderato Cantabile, Zagrli me, Kuća za ptice, Za mene je sreća, Hrabri ljudi, Nada, Pamtim samo sretne dane, On me voli na svoj način, Zagreb i ja se volimo tajno, i druge. Koncert je počeo s pjesmom ‘Zagreb i ja volimo se tajno‘, a nastavljen s kompozicijom ‘Vino i gitare‘. Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele nastupili su Ivana Husar Rimac, Drago Diklić, Gita Hajdarhodžić, Bisera Veletanlić, Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin i brojni drugi. Jutarnji, NacionalIndex

11.09. (00:00)

Poznati hitovi i svi mobitele u zrak

Alphaville na Zagrebačkom velesajmu – nostalgija i huk Paviljona 9

Interes publike svakako je bio i više nego solidan – po slobodnoj procjeni je nekoliko tisuća ljudi došlo na koncert koji je došao 40 godina prekasno. Oni koji su svoje formativne glazbene godine živjeli u tim istim osamdesetima, poput autora ovog teksta, dobro znaju da su pjesme Alphavillea bile neizostavne na tulumima.

S izvedbom „A Victory Of Love“ Alphaville počeo voditi publiku prema finalnoj katarzi koju je još više pojačala pjesma „Sounds Like Melody“ čiju izvedbu je snimalo na tisuće mobitela u dvorani i koji se nisu spuštali kad je došao trenutak za najveći hit – baladu „Forever Young“ s kojom je jedino i mogao biti završen i službeni dio.

„State Of Dreams“ donijela je oproštaj Mariana Golda i Alphavillea od zagrebačke publike taman kad je već i sparina u paviljonu postajala dodatna otegotna okolnost. Takve su nekako bile i osamdesete koje su odavno u sferi romantiziranja – bilo je dobre glazbe, ali i stalno nekih remetilačkih faktora koji su bili tu kako bi ubili gušt. Zoran Stajčić za Ravno do dna čeka kad će obnoviti Dom sportova.

05.09. (18:00)

I nagrada za najproračunatiji bend ide - kome?

Stilin: Koncerti Radioheada tu su da ispušu napuhani Oasisov balon

Bend će održati pet rezidencija od po četiri datuma – u Madridu, Bologni, Kopenhagenu, Londonu i Berlinu. Karta za parter košta od 97 eura (Madrid) do 110 eura (Berlin), a može se kupiti isključivo nakon prethodne registracije na stranicama benda, bez posrednika, prekupaca i ostalih lihvara. Znajući da su Radiohead oduvijek bili pioniri manevriranja oko lopovskih namjera financijske i glazbene industrije, ovo se moglo očekivati, no igra ide još dalje. Bend je, naime, odlučio po jedan euro od svake ulaznice donirati Liječnicima bez granica jednoj od rijetkih organizacija oko čije pozitivne uloge u ublažavanju posljedica pakla u Gazi postoji opći konsenzus. Ukratko, win-win situacija – bend se vrati u koncertnu formu, zaradi solidnu lovu i usput malo popegla nagriženi imidž, fanovi dobiju glazbu koja im je godinama bolno nedostajala i uštede malo putnih troškova, lihvari dobiju šipak. Bojan Stilin za tportal

29.08. (12:00)

Možda neće napuniti Hipodrom, ali će okupiti one ljude koji znaju po što su došli

Stajčić: Jazz se daleko više izvodi u Hrvatskoj nego što se tome pridaje medijski značaj

Istraživanje iz 2023. pokazuje da jazz u Hrvatskoj sluša 7,2% populacije, smjestivši se između punka i soula, unatoč minimalnom broju jazz klubova. Ipak, zemlja broji više od četrdeset jazz festivala godišnje, od Zagreba do Štrigove, često decentralizirano i spontano. Jazz tako postaje važan kulturni adut lokalnih sredina, jačajući turistički i kulturni identitet bez formalne strategije. Festivalima poput Ponta Lopud i Rab Jazz Festival, smještenim u kasno ljeto, publika se podsjeća da jazz u Hrvatskoj opstaje i cvjeta unatoč skromnoj infrastrukturi. Zoran Stajčić za Ravno do dna