Baloni su možda odletjeli, ali energija nije iscurila
Nena rasprodala Tvornicu: 99 nostalgija i jedan nezaboravan povratak
Njemačka post punk ikona Nena napokon je nastupila u rasprodanoj Tvornici kulture, priuštivši zagrebačkoj publici večer pune nostalgije i sint punk energije. Iako ju mnogi pamte samo po bezvremenskom hitu "99 Luftballons", Nena je u petak dokazala da i dalje ima snage i šarma svoje "Neue Deutsche Welle" mladosti. U pratnji djece i benda, energično je spojila prošlost i sadašnjost, a koncert zaključila s obradom Ramonesa i, naravno, himnom koja je preletjela zidove – doslovno i simbolično.