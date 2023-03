Vrli novi svijet

Ed Houben je 46 godišnjak iz Maastrichta, donator sperme i otac 106 djece, najmanje toliko. Taj broj odnosi se na samo na djecu rođenu “u njegovoj organizaciji”, bez posrednika, dotad je donirao u banci sperme i vjeruje kako je preko njih on otac još 30-ero djece. Od 106 djece, dvije trećine beba začeto je prirodnim putem (to se inače zove seks), a jedna trećina umjetnom oplodnjom. Prije nego što je počeo s ovom demografskom obnovom Houbes se seksao u prosjeku jednom u desetljeću, da bi u posljednjih 15 godina došao do toga da je suučesnik 🙂 u začeću 10 djece godišnje. Ima čovjek na svom sajtu podstranicu s rezultatima testova na spolne bolesti – posljednji put test obavio 2011. GQ