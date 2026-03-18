Krov pušta, bura puše, a konzervatori se ne daju
Novi stadion ili spomenik kulture: Sudbina Poljuda na prekretnici
Pitanje opstanka kultne „poljudske ljepotice“ podijelilo je Split. Dok studija izvedivosti i vodstvo Hajduka tvrde da je obnova nemoguća zbog zamora materijala i narušene statike, struka i navijači zagovaraju gradnju novog, modernog stadiona na istoj lokaciji. S druge strane, dio arhitekata i konzervatora podsjeća da je Poljud zaštićeno kulturno dobro koje treba očuvati. Dok novinari u ložama otvaraju kišobrane, a igrači sanjaju o europskim standardima, zaključak je jasan: Poljud je trenutačno financijski neodrživ i nesiguran. Hoće li razum pobijediti emocije, odlučit će struka, politika i, potencijalno, referendum. HRT