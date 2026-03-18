Danas (07:00)

Krov pušta, bura puše, a konzervatori se ne daju

Novi stadion ili spomenik kulture: Sudbina Poljuda na prekretnici

Pitanje opstanka kultne „poljudske ljepotice“ podijelilo je Split. Dok studija izvedivosti i vodstvo Hajduka tvrde da je obnova nemoguća zbog zamora materijala i narušene statike, struka i navijači zagovaraju gradnju novog, modernog stadiona na istoj lokaciji. S druge strane, dio arhitekata i konzervatora podsjeća da je Poljud zaštićeno kulturno dobro koje treba očuvati. Dok novinari u ložama otvaraju kišobrane, a igrači sanjaju o europskim standardima, zaključak je jasan: Poljud je trenutačno financijski neodrživ i nesiguran. Hoće li razum pobijediti emocije, odlučit će struka, politika i, potencijalno, referendum. HRT


Prekjučer (22:00)

Spomenik nulte kategorije na nišanu nulte kulture

Paladino: U vremenima kada tehnologija omogućuje baš sve, dokazivati da je ljepotu Poljuda nužno rušiti kako bi je zamijenila bijedna konfekcija, znači biti bahat

U zemlji u kojoj se za postpotresne obnove samo pri saniranju muzejskih ustanova troši i po šest, sedam, osam… tisuće eura po kvadratu, problem je sanirati i očuvati Magašev Poljud? Sramota je što dopuštamo da se i raspravlja o ičemu drugom. I valja kontinuirano isticati kako je – bez obzira na sve održane tribine, sastanke i plaćene članke kojima se zagovaraju primarno interesi onih koji bi iz sve ove frtutme nastale idejom “opravdanog rušenja Magaševa Poljuda i izgradnje novog stadiona” imali isključivo financijsku dobit – Magašev Poljud pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Da bi ga se rušilo, pa i rekonstruiralo, potrebno je ishoditi mišljenje Vijeća za kulturna dobra.

Za rušenje, Vijeće bi trebalo ukinuti važeću zaštitu. Eh, voljela bih vidjeti te članove Vijeća koji bi je, bez obzira na sve političke ili ine pritiske, potpisali! Kada bi se to usudili, bili bi zapamćeni. I po obnovi, svakako bi negdje na Poljudu valjalo jasno ispisati riječi s predavanja profesora Magaša: “Ne postoji arhitektura bez kulture i ne postoji arhitektura ako nije refleks kulture.” Eto, Magašev Poljud refleks je naše negdašnje kulture. Novi Poljud, kao refleks naše današnje kulture, vrlo vjerojatno bi u usporedbi s Magaševim biserom ličio na, da prostite, govno na pjatu/tanjuru. Tekst Zrinke Paladino prenosi Haus… problematiku komentira i tportalov Damir Petranović.

Petak (00:00)

Nema više produžetaka

Studija: Novi stadion na Poljudu jedina realna opcija za Hajduk i Split

Studija izvodljivosti pokazala je da je gradnja novog stadiona na Poljudu, uz rekonstrukciju Brodarice u manji atletski stadion, jedina financijski i urbanistički održiva opcija za Split. Novi stadion imao bi oko 35.000 mjesta, a projekt bi koštao oko 316 milijuna eura. Tijekom gradnje Hajduk bi igrao na obnovljenoj Brodarici s oko 11.000 mjesta. Opcija trajne sanacije postojećeg Poljuda procjenjuje se na više od 120 milijuna eura, ali stručnjaci upozoravaju na ozbiljan zamor konstrukcije. O budućnosti Poljuda građani bi se uskoro mogli izjasniti na savjetodavnom referendumu. U najboljem slučaju Hajduk bi zaigrao natrag na Poljudu do 2032. godine tportal

19.12.2025. (14:00)

Ode školjka

Splitski klub traži inspiraciju u Bratislavi za novi stadion

Stadion Poljud, star 46 godina, razmatra se za obnovu ili izgradnju novog stadiona. Tri scenarija uključuju osnovnu sanaciju uz izgradnju novog na Brodarici, značajnu rekonstrukciju postojećeg ili potpuno novi stadion na Poljudu prema UEFA standardima. Hajduk preferira moderni nogometni stadion bez atletske staze, s funkcionalnim tribinama i odličnom akustikom za navijače. Predstavnici Hajduka doputovali su u četvrtak u Bratislavu kako bi obišli stadion Tehelno polje s idejom potencijalnog otkupa projekta za izgradnju novog splitskog stadiona, piše Šport24.sk. Impresionirani su stadionom u Bratislavi zbog izvrsne funkcionalnosti, optimalnog prostora, VIP zona i mogućnosti za različita događanja, što ga čini jednim od najatraktivnijih koje su vidjeli. Novi splitski stadion ne bi bio potpuna kopija, no zadržao bi osnovnu filozofiju. Index

17.10.2025. (12:00)

Betonski spomenik umjesto šoping-centra s travnjakom

Hajdukov stadion zaštićen autorskim pravima, njegov nositelj kaže: Poljud je najvažniji arhitektonski događaj za Split od Dioklecijana naovamo

Poljud je oronuo, trošan, trenutno je čak arhitektonska rugoba, međutim ima sve potencijale da se obnovi na najbolji mogući način. Od Poljuda napraviti ove krafne, kako ih ja zovem, a kakve se grade po cijeloj Europi sa svim tim spektaklima pod parolom javno i privatno zaista je iluzija. Stari olimpijski minhenski stadion nitko neće rušiti, kao ni onaj u Berlinu, ni mnoge druge stadione od velike arhitektonske i povijesne vrijednosti neće srušiti. Sve je to od slučaja do slučaja, može se rušiti nešto što je lošije kvalitete u građevinskom smislu. Ovdje kod nas je u pitanju nacionalna vrijednost i rasprave o tome nema. Mnogi koji bi sada na ovu temu trebali nešto reći o tome šute, šute splitski sportaši, Ministarstvo kulture ali i država, jer ovo je državni problem… Kaže arhitekt Nenad Fabijanić za Nacional, nositelj autorskih prava za Poljud i zastupnik obitelji Magaš.

17.08.2025. (15:00)

Split bez Poljuda? To bi bilo ka’ pizza bez sira

Pomisao na rušenje stadiona na Poljudu užasava jer je riječ o arhitektonskom djelu svjetske vrijednosti

Boris Magaš, arhitekt Poljuda s lakoćom spaja znanja različitih područja – povijesti i teorije arhitekture, umjetnosti, ali i konstrukcije i statike – kreativno ih preplićući i nadograđujući te dovodeći do inovativnih oblikovnih, prostornih i konstrukcijskih ishoda. Tako Magaš je uistinu uzor i motivacija, primjer kako do najsuvremenijih postignuća doći s osloncima u povijesti i teoriji, kažu stručnjaci za tportal. U svijetu je nakon Poljuda, izgrađeno nekoliko stadiona po tom predlošku. Poljud, iako zaštićeni spomenik kulture, može se obnavljati bez problema ako se zadrži ideja i vizualna vrijednost Magaševog djela, uz primjenu suvremenih tehnologija i sigurnosnih standarda. Rušenje se smatra gubitkom identiteta Splita i Dalmacije, ali arhitekt Bužančić ističe da takve tvrdnje pretjeruju – obnova s modernim materijalima ne bi uništila vrijednost originala, niti bi digitalni semafori ili slično bili “hereza”. Ključno je da obnova bude održiva i financijski razumna, kako ne bi “pojela” sredstva za druge spomenike, a Poljud bi nakon temeljite obnove ostao najmoderniji stadion u Hrvatskoj. tportal

12.08.2025. (12:00)

Kad oluja odnese krov, ne treba joj prepustiti i temelj

Poljud treba obnovu – ali glavom, ne čekićem

Osim zapuštene sportske infrastrukture, oštećenje pokrova poljudskog stadiona u oluji i prateća rasprava o njegovom rušenju nastavljaju nam otkrivati u kojoj mjeri smo kao društvo spremni žrtvovati čak i najznačajnije dosege vlastitog kulturnog nasljeđa zarad brzih rješenja. U srpnju, nakon nevremena, Tomislav Šuta poništava javnu nabavu zbog novonastalih okolnosti koje “više ne odražavaju stvarno stanje predmeta nabave”. No, umjesto da “stane na balun” i izvuče pouke iz manjkavosti dotadašnjeg pristupa, novi gradonačelnik pod pritiskom ishitreno produbljuje sustavne greške u koracima. Još na dan oluje, naizgled progresivnom retorikom participativne demokracije najavljuje kobno prepuštanje odluke o sudbini Poljuda građanima putem referenduma, uz otvaranje mogućnosti za skidanje trajne konzervatorske zaštite i rušenje stadiona.

DAS poziva na cjelovit, stručan i transparentan proces, naglašavajući da se zaštite kulturnim dobrima “ne daju olako” te da je “neprihvatljiva ideja samovoljnog pričanja o ukidanju iste”. Upozorava da se odlučivanje o sudbini Poljuda “ne smije prepuštati interesnim skupinama niti provoditi kroz populističke referendume”. Fabijanić podsjeća da je njegov tim već izradio projekt obnove stadiona koji Grad Split “drži u ladici”, daleko od očiju javnosti. Novosti

09.08.2025. (12:00)

Kako srušiti ikonu, a da ispadneš vizionar

Poljud između slavne prošlosti i političkog povjerenstva

Poljud, arhitektonsko remek-djelo Borisa Magaša iz 1979., zaštićen je kao kulturno dobro, no godinama prepušten propadanju. Umjesto sanacije, javnost se polarizira između očuvanja i rušenja stadiona. Ministarstva i gradska vlast ignoriraju potencijal turističke atrakcije, dok politika reagira klasičnim trikom – osnivanjem povjerenstva. Struka ističe da je obnova izvediva i konstrukcija stabilna, a Poljudovo oblikovanje, spojeno s krajolikom poput Maksimira Vladimira Turine, ostaje primjer vrhunske arhitekture. Sudbina stadiona sada ovisi o političkoj odluci, koja može biti povijesni pogodak ili fatalna pogreška. Ideje

26.07.2025. (10:00)

Grčki teatar podno Marjana i Mosora, okružen mirisom borova i mora

Video koji nam svima treba: veliki Magaš priča kako je stvarao Poljud kojem je budućnost sada neizvjesna

Budućnost Poljuda već je neko vrijeme neizvjesna. Remek djelo modernističke arhitekture i simbol Splita godinama je u tragično lošem stanju, o čemu se predugo piše i razglaba u javnosti, bez konkretnih i jasnih poteza. Stručne analize ukazuju na ozbiljna oštećenja, osobito krova, koji je nedavno pretrpio dodatnu štetu tijekom nevremena. I dalje je predmet niza improviziranih rješenja, bez koherentne vizije ili dugoročne strategije razvoja, dok su ideje o obnovi često vođene političkim interesima. Na HAUS-u podsjećaju na riječi arhitekta koji ga je stvarao, uz apel Društva arhitekata Splita.

04.04.2024. (22:00)

Više od igre

HNS zatvorio Poljud do kraja sezone, čeka se konačna odluka Disciplinske komisije

Nakon utakmice polufinala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje je Dinamo pobijedio Hajduk 0:1 te izbacio ih iz utrke za naslov koji su osvajali zadnje dvije godine, Torcida je provalila na teren i krenula prema Boysima, u čemu ju je spriječila policija, a zatim su se najvatreniji navijači Hajduka sukobili s policijom izvan stadiona. Fotografije nakon divljanja poslije poraza pokazuju štetu koju je pretrpio splitski stadion. Navijači su trgali stolce i bacali ih na stazu uz teren, bijesni zbog poraza i nakon susreta s policijom.

Nekoliko policajaca je završilo u bolnici, jedan je i operiran. Povjerenstvo za natjecanje u Prvoj HNL donijelo je odluku o suspenziji Gradskog stadiona Poljud za odigravanje svih utakmica seniorske momčadi HNK Hajduk do konačne odluke Disciplinske komisije. Index Oglasilo se i vodstvo kluba, predsjednik Jakobušić je rekao kako ga je sram (Index), a predsjednik Milanović iskoristio je situaciju da kritizira Plenkovića, MUP i Božinovića, ustvrdivši kako su se neredi mogli spriječiti (Slobodna). Oglasila se i Torcida, s citatom iz Velog mista: Kako smo igrali, zaslužili smo (Sport klub, Sportske novosti)

10.10.2019. (19:30)

E, al dolazi Jovanka Grabar-Titarović

Split pred utakmicu – ovako nije bilo otkako je Tito došao otvoriti Mediteranske igre

Slobodna piše da je grad pod policijskom opsadom kao da je najavljen teroristički napad: čak dva dana prije susreta s Mađarskom u Marmontovoj su zaustavljali i legitimirali građane koji nose – ruksake i kapuljače! Za neviđenu atmosferu pripremaju se sve raspoložive snage, a posebno zrakoplovstvo. Poljud i okolicu nadlijetat će helikopteri, a spremne su i antidron puške. Golubovi, oprez, moglo bi letit perje!

 