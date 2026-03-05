Geopolitika na rubu: puno ciljeva, malo realnih rješenja
Ograničeni udar na Iran vjerojatno neće promijeniti režim, ali može oslabiti njegovu moć
Napad SAD-a i Izraela na Iran predstavlja novo kršenje međunarodnog prava u sve nestabilnijem globalnom poretku u kojem institucije poput UN-a gube utjecaj. Ciljevi su uništenje iranskog nuklearnog programa i smjena režima, ali bez kopnene invazije to je teško ostvarivo. Iran ima duboku političku i vojnu strukturu pa ni likvidacije visokih dužnosnika vjerojatno neće izazvati kolaps vlasti. Sukob bi mogao trajati još nekoliko mjeseci intenzivnih napada, nakon čega bi prerastao u dugotrajan “hladni” rat. Najizgledniji ishod je vojno oslabljen Iran koji ipak zadržava vlast, dok obje strane proglašavaju pobjedu. Index