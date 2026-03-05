Geopolitika na rubu: puno ciljeva, malo realnih rješenja

Umjetna inteligencija sve više sudjeluje u vojnim operacijama jer znatno ubrzava proces od identifikacije cilja do pokretanja napada. Američka vojska navodno je koristila model Claude tvrtke Anthropic u sustavima koje razvija Palantir za analizu obavještajnih podataka, određivanje prioriteta ciljeva i procjenu pravnih uvjeta za napad. AI može brzo obraditi velike količine informacija, pa se procesi koji su ranije trajali danima sada odvijaju gotovo trenutačno. Stručnjaci upozoravaju da takva automatizacija može dovesti do „kognitivnog rasterećenja“, pri čemu ljudi samo potvrđuju odluke koje je prethodno oblikovao algoritam, što otvara etička pitanja o odgovornosti u ratovanju. tportal