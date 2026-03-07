Jedan napad, deset verzija priče
Pentagon istražuje napad na školu dok se širi geopolitička i politička neizvjesnost
Pentagon istražuje je li američki udar prvog dana napada na Iran pogodio školu za djevojčice u blizini kompleksa IRGC-a, pri čemu se na internetu spominje 57 žrtava. Analize upozoravaju da bi se sukob mogao pretvoriti u rat iscrpljivanja koji ovisi o političkoj volji SAD-a. Izjave predsjednika Donalda Trumpa i ministra obrane Petea Hegsetha dodatno stvaraju konfuziju oko ciljeva i trajanja operacije. Washington u međuvremenu pokušava stabilizirati tržište nafte, dajući Indiji izuzeće za kupnju ruske nafte i pregovarajući s Kinom. UAE razmatra zamrzavanje iranskih sredstava, što bi moglo pogoditi financijske kanale IRGC-a. Jutarnji