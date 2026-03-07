Pentagon istražuje napad na školu dok se širi geopolitička i politička neizvjesnost - Monitor.hr
Danas (07:00)

Jedan napad, deset verzija priče

Pentagon istražuje napad na školu dok se širi geopolitička i politička neizvjesnost

Pentagon istražuje je li američki udar prvog dana napada na Iran pogodio školu za djevojčice u blizini kompleksa IRGC-a, pri čemu se na internetu spominje 57 žrtava. Analize upozoravaju da bi se sukob mogao pretvoriti u rat iscrpljivanja koji ovisi o političkoj volji SAD-a. Izjave predsjednika Donalda Trumpa i ministra obrane Petea Hegsetha dodatno stvaraju konfuziju oko ciljeva i trajanja operacije. Washington u međuvremenu pokušava stabilizirati tržište nafte, dajući Indiji izuzeće za kupnju ruske nafte i pregovarajući s Kinom. UAE razmatra zamrzavanje iranskih sredstava, što bi moglo pogoditi financijske kanale IRGC-a. Jutarnji


Jučer (12:00)

Kako započeti Treći svjetski rat bez da uvrijedite susjede

Špelić: SAD želi vlast u Iranu koja će surađivati sa Zapadom umjesto s Kinom

SAD prije svega želi uspostaviti vlast na način sličan modelu u Venecueli, radi kontrole nafte i plina. S druge strane, za Izrael je Iran egzistencijalna prijetnja. Benjamin Netanyahu koristi priliku za trajno slabljenje “osovine otpora” (Hezbolah, Hamas). Sukob se već prelijeva globalno kroz cijene nafte. Dugotrajni rat mogao bi uzrokovati tešku ekonomsku krizu i inflaciju. Europa je marginalizirana; preporučuje se neutralnost i povlačenje vojnika kako bi se izbjegle odmazde i uvlačenje u sukob. Povjesničar Dario Špelić za Vidu TV

Jučer (09:00)

Kad geopolitika zatvori slavine, Rusija odmah donosi novi kanister

Kriza u Iranu i Venezueli ugrožava kinesku opskrbu naftom, Rusija jača svoju poziciju

Sukobi i američke intervencije u Iranu i Venezueli dovode u pitanje opskrbu kineskog tržišta naftom, jer su te dvije zemlje činile oko 17–18 posto kineskog uvoza do kraja 2025. Zbog sankcija i poremećaja u isporukama kineske rafinerije ostaju bez jeftine sirove nafte na kojoj su temeljile poslovanje. Kina može povećati uvoz iz drugih država, ali po višim cijenama i s manjim profitnim maržama. U novim okolnostima najveći dobitnik mogla bi biti Rusija, koja već sada povećava izvoz prema Kini i jača energetsku i infrastrukturnu suradnju s Pekingom. Express

Prekjučer (19:00)

Geopolitika na rubu: puno ciljeva, malo realnih rješenja

Ograničeni udar na Iran vjerojatno neće promijeniti režim, ali može oslabiti njegovu moć

Napad SAD-a i Izraela na Iran predstavlja novo kršenje međunarodnog prava u sve nestabilnijem globalnom poretku u kojem institucije poput UN-a gube utjecaj. Ciljevi su uništenje iranskog nuklearnog programa i smjena režima, ali bez kopnene invazije to je teško ostvarivo. Iran ima duboku političku i vojnu strukturu pa ni likvidacije visokih dužnosnika vjerojatno neće izazvati kolaps vlasti. Sukob bi mogao trajati još nekoliko mjeseci intenzivnih napada, nakon čega bi prerastao u dugotrajan “hladni” rat. Najizgledniji ishod je vojno oslabljen Iran koji ipak zadržava vlast, dok obje strane proglašavaju pobjedu. Index

Prekjučer (17:00)

Jedna strana, druga strana, jedan sustav - dva Irana

Podijeljeni Iranci: između teokracije i demokratskih težnji

Nakon američko-izraelskih udara, u Iranu su zabilježeni istovremeni prizori žalovanja i slavlja. Dok režimski pristaše brane teokratski poredak, mnogi mlađi i dijaspora vide priliku za promjene. Online ankete pokazuju da većina podržava demokraciju, no represivni sustav ograničava slobodno izražavanje. Prosvjedi posljednjih godina, uključujući valove 2009., 2019. i 2022., odražavaju duboko društveno nezadovoljstvo, ali sustav ostaje stabilan zahvaljujući mreži institucija i Revolucionarnoj gardi. Vanjska intervencija može kratkoročno homogenizirati podršku režimu. Index

Prekjučer (15:00)

Bez tenkova i kopnene invazije

Umjetna inteligencija ubrzava rat: od identifikacije cilja do napada u nekoliko trenutaka

Umjetna inteligencija sve više sudjeluje u vojnim operacijama jer znatno ubrzava proces od identifikacije cilja do pokretanja napada. Američka vojska navodno je koristila model Claude tvrtke Anthropic u sustavima koje razvija Palantir za analizu obavještajnih podataka, određivanje prioriteta ciljeva i procjenu pravnih uvjeta za napad. AI može brzo obraditi velike količine informacija, pa se procesi koji su ranije trajali danima sada odvijaju gotovo trenutačno. Stručnjaci upozoravaju da takva automatizacija može dovesti do „kognitivnog rasterećenja“, pri čemu ljudi samo potvrđuju odluke koje je prethodno oblikovao algoritam, što otvara etička pitanja o odgovornosti u ratovanju. tportal

Srijeda (09:00)

Zvuči kao scenarij za trilogiju

Tri moguća ishoda rata SAD-a i Irana: od strateške pobjede do regionalnog kaosa

  • Sukob koji je pokrenuo Donald Trump napadom na Iran uz potporu Izraeal nosi goleme rizike za Bliski istok. Analitičari vide tri scenarija: narodni ustanak i stratešku pobjedu SAD-a, opstanak oslabljenog režima uz dugoročnu nestabilnost ili potpuni kaos nalik Libiji, s građanskim ratom i regionalnim posljedicama. Kritičari upozoravaju na nejasnu strategiju Washingtona i opasnost širenja sukoba. N1
  • Vojni analitičar Ivica Mandić ocijenio je da su SAD i Izrael ostvarili tri ključna cilja u ratu protiv Irana: zračnu premoć, dekapitaciju političkog i vojnog vodstva te uništenje više od polovice iranskih raketnih lansera. Tvrdi da je Iranu ostalo pedesetak lansera za napade na Izrael te između 1200 i 1500 raketa za ciljeve u Perzijskom zaljevu. Upozorava da bi zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo snažan američki odgovo. Dnevnik
  • Ujedinjeni arapski emirati razmatraju vojni udar na Iran, ran upozorio europske zemlje da se ne uključuju u rat, poručivši da će se svaki takav potez smatrati “činom rata”, iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hoseinija Hameneija za novog vrhovnog vođu (Index, Report)
  • Korpus iranske Revolucionarne garde – IRGC upravlja iranskim programom balističkih raketa, odgovorni su za sigurnost tamošnjeg nuklearnog programa i koordiniraju suradnju s regionalnim saveznicima, ako ih se mobilizira, moglo bi ih biti 600 tisuća (Jutarnji)
Utorak (12:00)

SADizmi i drugi miroljubivi planovi

Ciljevi napada na Iran: smjena režima, nuklearni program i vojna moć

Napadi Izraela i SAD na Iran predstavljeni su kao preventivna akcija radi sprječavanja nuklearnog naoružavanja. Među mogućim ciljevima su slabljenje ili smjena režima u Teheranu, usporavanje nuklearnog programa, uništenje balističkih kapaciteta i slabljenje mornarice. Stručnjaci sumnjaju da je smjena vlasti moguća bez kopnene intervencije i upozoravaju da bi rat mogao trajati mjesecima. Također smatraju da se tehnološko znanje o nuklearnom i raketnom programu ne može uništiti bombardiranjem. Ako režim opstane, postoji opasnost od jače represije nad stanovništvom i dugotrajnog regionalnog sukoba. DW

Utorak (08:00)

Kad geopolitička partija šaha zagrije ploču, prvo se zapali - cijena goriva

Američki vojni obruč oko Irana i rizik za svjetsku ekonomiju kroz Hormuški tjesnac

Regija Bliskog istoka suočena je s rastućim napetostima dok SAD održava snažnu vojnu prisutnost oko Irana, uključujući baze u Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Bahreinu i UAE-u te nosače aviona poput USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford. Izrael se oslanja na tehnološku nadmoć, dok Iran prijeti projektilima i proxy snagama. Svaka eskalacija mogla bi destabilizirati regiju i ugroziti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte, što bi izazvalo rast cijena goriva i inflaciju globalno. N1

  • Anketa: Tek svaki četvrti Amerikanac odobrava napade na Iran (Index)
  • Domet iranskih projektila iznosi oko 2000 kilometara (tportal)
  • Voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije Anđelko Milardović: Hrvati i Europljani se ne trebaju bojati oružanog sukoba, no svakako bi nam trebala nova društvena paradigma glede energetike, prehrambene industrije i tehnologije (Nacional)
  • Satelitske snimke pokazuju razmjere iranskih napada na Dubai (tportal)