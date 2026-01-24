Sauronovo oko sada gleda unutar Mordora
Pentagon mijenja doktrinu: obrana američkog teritorija ispred Europe i Kine
Pentagon je objavio novu Nacionalnu obrambenu strategiju koja kao glavni prioritet postavlja zaštitu teritorija SAD-a i zapadne hemisfere, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na prijašnje doktrine. Dokument kritizira ranije administracije zbog zanemarivanja američkih interesa u područjima poput Panamskog kanala i Grenlanda te smanjuje stratešku važnost Europe. Kina ostaje ključan faktor, ali više nije isključivi fokus, uz naglasak na diplomaciju i odvraćanje u Pacifiku. Prijetnje iz Rusije, Irana i Sjeverne Koreje spominju se, ali su u drugom planu. N1