Sauronovo oko sada gleda unutar Mordora

U javnost je izašao podatak da tajni Odsjek za specijalne operacije američkog Ministarstva obrane traži partnere koji bi pomogli u razvoju ‘deepfake‘ korisničkih računa tako uvjerljivih da ih ni ljudi ni računala ne bi mogli prepoznati kao lažne, prenosi portal The Intercept. Cilj je kreirati profile korisnika koji ‘izgledaju kao jedinstveni pojedinci, ljudska bića, koja u stvarnosti ne postoje‘. Svaki profil trebao bi uključivati ‘višestruke izraze‘ i fotografije visoke kvalitete koje zadovoljavaju standarde za državnu identifikaciju. Uz to, dokument traži ‘slike lica i pozadine, videozapise lica i pozadine, te slojeve za audio‘, te se naglašava želja za mogućnošću generiranja ‘selfie videozapisa‘ ovih lažnih osoba, u kojima će se koristiti i lažne pozadine, kako bi se stvorio virtualni okoliš koji društveni mediji ne mogu prepoznati kao lažan. Pentagon je već bio optuživan za korištenje lažnih korisnika na društvenim mrežama u svrhu promicanja svojih interesa. Lider