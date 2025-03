Neki su trajali dulje od vaše dijete, ali ne puno

Prema školskim udžbenicima, Tomislav je vladao od 910. do 928. godine, a kralj je postao 925. Pobijedio je Mađare i bugarskog cara Simeona u Bosni, a njegova vlast obuhvaćala je Slavoniju i veliki dio današnje Bosne i Hercegovine. No, mnogi od tih podataka su upitni i teško dokazivi. Iako o Tomislavu nema mnogo pouzdanih podataka, povjesničari se slažu da je zaista postojao. Njegovo ime spominje papa Ivan X. u spisima o crkvenom saboru u Splitu 925. godine, nazivajući ga kraljem. To je glavni razlog zbog kojeg se ta godina uzima kao godina njegove krunidbe iako ne postoji konkretan dokaz o samom činu krunidbe. Da je okrunjen na Duvanjskom polju potječe od Ivana Kukuljevića Sakcinskog, koji je to iščitao iz Ljetopisa popa Dukljanina. No, on spominje nekog Svatopluka. Valja uzeti u obzir kako su se u to doba koristili mitovi iz naše povijesti kako bi pobudili nacionalnu svijest. Index iz rubrike “dogodilo se na današnji dan” (ako se uopće dogodilo).