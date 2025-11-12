Prazne Dior i Gucci vrećice prodaju se za stotine eura na internetu - Monitor.hr
Danas (16:00)

Nek si ljudi misle da se ima para

Prazne Dior i Gucci vrećice prodaju se za stotine eura na internetu

Na platformama poput eBaya i Vinteda razvio se trend prodaje praznih papirnatih vrećica i kutija luksuznih brendova poput Diora, Guccija i Louisa Vuittona, po cijenama koje dosežu i 200 dolara. U Hrvatskoj su cijene niže, ali ponuda je sve veća – primjerice, Saint Laurent vrećica prodaje se za 25 eura. Kupci ih koriste za kolekcionarstvo, dekoraciju ili “fake it till you make it” dojam luksuza, a neki ih prepravljaju u modne torbice koje zatim prodaju po višestruko većoj cijeni. Dnevno


