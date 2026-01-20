Umro je Valentino Garavani, 'posljednji car talijanske mode' - Monitor.hr
Danas (14:00)

Odijelo ipak čini čovjeka

Umro je Valentino Garavani, ‘posljednji car talijanske mode’

Valentino je vladao revijama visoke mode u Rimu, gdje je na Piazza de Espagna 38 otvorio trgovinu. Debitantsku reviju pod vlastitim imenom održao je u Firenzi u Pallazo Pitti što ga je lansiralo ravno u ormare zvijezda poput Elisabeth Taylor, tadašnje prve dame SAD-a Jackie Kenedy za koju je radio i vjenčanicu za brak s Aristotelesom Onasisom, te svih princeza na čelu s Lady Di do najbogatijih dama, žena i muškaraca. Sam je uvijek bio besprijekorno odjeven muškarac u odijelu. Bez obzira što su glamurozne haljine prva asocijacija na njegov rad, odijela napravljena po uzusima majstora krojačkog zanata dio su garderobe dobrostojećih ljubitelja mode. Vrijednost koju nosi njegov rad od danas procjenjuju povjesničari umjetnosti, kustosi i vlasnici muzeja jer Valentino je bio umjetnik osebujnog, bogatog života, čiji detalji iz privatnih zbirki i albuma postaju sve vrijednija i zanimljivija građa. Ravno do dna, Net


Slične vijesti

30.12.2025. (12:00)

Sjeti se berača pamuka

Za jednu majicu potroši se 2.700 litara vode, a svijet godišnje stvara 92 milijuna tona tekstilnog otpada

Brza moda ima teške ekološke i društvene posljedice. Proizvodnja jedne pamučne majice zahtijeva oko 2.700 litara vode, dok se svake godine stvara približno 92 milijuna tona tekstilnog otpada koji često završava na odlagalištima ili u spalionicama. Tragedija u Rana Plazi 2013. godine dodatno je razotkrila loše radne uvjete u industriji. Kao odgovor pojavljuju se održiva rješenja i ideja da je najodrživija odjeća ona koja je već proizvedena. HRT

08.12.2025. (20:00)

Otada se sve radi… u rukavicama (barem prema javnom bontonu)

Muškarci su stoljećima skrivali noge, a dodirnuti ženu bilo je blasfemija: Tako su nastale – rukavice

Knjiga Katarine Nine Simončič pruža prvi cjeloviti pregled povijesti odijevanja i modnog dizajna na hrvatskom jeziku. Obuhvaća od prapovijesti do 21. stoljeća, analizirajući kako je odjeća oblikovala tijelo, društveni status i kulturne norme. Simončič objašnjava renesansne preokrete, razvoj muškog odijela i ženske dekorativnosti, utjecaj industrijske revolucije, pojavu dječje mode, sintetskih materijala te bižuterije Coco Chanel. Posebno ističe društvene, kulturne i političke uvjete koji su oblikovali modne trendove. tportal

12.11.2025. (17:00)

Nek si ljudi misle da se ima para

Prazne Dior i Gucci vrećice prodaju se za stotine eura na internetu

Na platformama poput eBaya i Vinteda razvio se trend prodaje praznih papirnatih vrećica i kutija luksuznih brendova poput Diora, Guccija i Louisa Vuittona, po cijenama koje dosežu i 200 dolara. U Hrvatskoj su cijene niže, ali ponuda je sve veća – primjerice, Saint Laurent vrećica prodaje se za 25 eura. Kupci ih koriste za kolekcionarstvo, dekoraciju ili “fake it till you make it” dojam luksuza, a neki ih prepravljaju u modne torbice koje zatim prodaju po višestruko većoj cijeni. Dnevno

05.11.2025. (17:00)

Poliester i preispitivanje identiteta

Autofikcijska ispovijed o modi, egu i sintetičnim iluzijama

Tekst Marije Skočibušić za Kulturpunkt duhovito i brutalno iskreno spaja autofikciju, modnu samokritiku i teoriju odijevanja kroz iskustvo sudjelovanja na radionici Joanne Walsh. Od banalnog zadatka opisivanja autfita nastaje introspektivna drama o nesigurnosti, konzumerizmu i želji za autentičnošću. Autorica razotkriva emocionalne i društvene slojeve mode – od majčinskih komentara i algoritamskog srama do pomirenja s „mekanim i sjajnim lažima poliestera“. Preporučuje se svima koji vole tekstove što spajaju humor, ironiju i dubinsku analizu svakodnevice.

18.10.2025. (14:00)

Kada se stara i nova generacija udruže na pisti, krila lete brže nego nostalgija

Victoria’s Secret u velikom stilu – kad stari glamur susreće novu generaciju

Victoria’s Secret Fashion Show vratio se nakon turbulentnih godina, spajajući legendarne anđelice poput Gigi Hadid, Adriane Lime i Candice Swanepoel s novom generacijom modela i sportašica poput Angel Reese i Suni Lee. Revija je slavila raznolikost, snagu i osobnost, manje seksualizirano, a više glamurozno. Posebno upečatljiv trenutak bio je izlazak Jasmine Tookes u 9. mjesecu trudnoće, simbolizirajući novo poglavlje koje slavi različite oblike ženstvenosti i moćan, oslobađajući pristup modnoj reviji. Journal

04.09.2025. (20:00)

Ikona talijanske mode

U 91. godini umro Giorgio Armani, poznati talijanski modni dizajner

Rođen 1934. u Piacenzi, napustio je studij medicine kako bi se posvetio modi. Godine 1975. osnovao je brend Armani, poznat po elegantnim krojevima i luksuznim tkaninama. Redefinirao je mušku modu 80-ih, odijevao holivudske zvijezde i stvorio globalno modno carstvo. Do kraja života ostao je na čelu svoje kompanije, zadržavši neovisnost i vjeran talijanskoj eleganciji. Njegova ostavština živi kroz brend koji nosi njegovo ime. Index

19.07.2025. (17:26)

Poznate žene u modu vratile satove: Novi simbol ženske moći

01.06.2025. (20:00)

Bakin ormar, pojačan s Wi-Fi-jem

Vintage manija: Gen Z pronalazi stil, identitet i savjest u starim krpama

Generacija Z sve više odabire vintage odjeću, ne zbog nostalgije, nego iz želje za originalnošću, kvalitetom i održivošću. Rabljeni komadi na internetu postali su modni lov na blago, a “preloved” je novi luksuz. Ipak, stručnjaci upozoravaju: i vintage podliježe trendovima i konzumerizmu. Iako se promovira kao alternativa brzoj modi, često služi istim navikama — samo pod drugim imenom i s više šljokica. DW

20.09.2024. (13:00)

Ono kad ti luksuzne vile i drama postanu ultimativni bijeg od stvarnosti

Reality Showovi: Tvornice influencera i zlatni rudnik za modne brendove

Netflixov hit Selling Sunset nudi sve osim prodaje nekretnina: tračeve, svađe, dramu i botoks. Gledatelji uživaju u voajerističkom pogledu na luksuzne vile i život bogataša, dok ih visoki ulozi i sapuničarski zapleti drže prikovane za ekrane. Platforma je prepoznala zlatnu formulu i sad izbacuje spin-offove diljem svijeta, nudeći isti sadržaj u različitim gradskim kulisama. Ova vrsta sadržaja nudi bijeg od stvarnosti i aspiraciju za životom kakav rijetki mogu dosegnuti, uz podršku društvenih mreža koje dodatno pojačavaju iluziju glamura i bogatstva. Lider

02.07.2024. (22:09)

Novi modni trend – hodanje po gradu bez hlača, u donjem rublju