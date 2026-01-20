Odijelo ipak čini čovjeka

Valentino je vladao revijama visoke mode u Rimu, gdje je na Piazza de Espagna 38 otvorio trgovinu. Debitantsku reviju pod vlastitim imenom održao je u Firenzi u Pallazo Pitti što ga je lansiralo ravno u ormare zvijezda poput Elisabeth Taylor, tadašnje prve dame SAD-a Jackie Kenedy za koju je radio i vjenčanicu za brak s Aristotelesom Onasisom, te svih princeza na čelu s Lady Di do najbogatijih dama, žena i muškaraca. Sam je uvijek bio besprijekorno odjeven muškarac u odijelu. Bez obzira što su glamurozne haljine prva asocijacija na njegov rad, odijela napravljena po uzusima majstora krojačkog zanata dio su garderobe dobrostojećih ljubitelja mode. Vrijednost koju nosi njegov rad od danas procjenjuju povjesničari umjetnosti, kustosi i vlasnici muzeja jer Valentino je bio umjetnik osebujnog, bogatog života, čiji detalji iz privatnih zbirki i albuma postaju sve vrijednija i zanimljivija građa. Ravno do dna, Net