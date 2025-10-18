Kada se stara i nova generacija udruže na pisti, krila lete brže nego nostalgija

Prije dvadesetak godina, trendove su diktirali televizija, časopisi i slavni koji su se pojavljivali u ta dva medija. Naravno, postojale su i različite subkulture, ali i one su pratile ono što je aktualno iz nekoliko omiljenih (i jedinih) izvora. Internet je učinio svaki modni komad dostupnim za nekoliko sekundi. Ipak, pravi krvnik modnih, ali i ostalih trendova su društvene mreže – konstantnim protokom informacija svaki jasan pravac jednostavno se rasprsnuo i izgubio u moru svega. Tu su i influenceri, koji su najzaslužniji za uspostavljanje trendova. Bez obzira na to imaju li milijun pratitelja ili tisuću, ali jako zagriženih, ljudi slijede stilske smjernice s društvenih mreža, a s obzirom na broj influencera na svijetu, nije nimalo čudno da su se ukusi fragmentirali. Index