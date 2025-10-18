Kada se stara i nova generacija udruže na pisti, krila lete brže nego nostalgija
Victoria’s Secret u velikom stilu – kad stari glamur susreće novu generaciju
Victoria’s Secret Fashion Show vratio se nakon turbulentnih godina, spajajući legendarne anđelice poput Gigi Hadid, Adriane Lime i Candice Swanepoel s novom generacijom modela i sportašica poput Angel Reese i Suni Lee. Revija je slavila raznolikost, snagu i osobnost, manje seksualizirano, a više glamurozno. Posebno upečatljiv trenutak bio je izlazak Jasmine Tookes u 9. mjesecu trudnoće, simbolizirajući novo poglavlje koje slavi različite oblike ženstvenosti i moćan, oslobađajući pristup modnoj reviji. Journal