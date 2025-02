I veljača ima plodove

Samo pozitiva. BDP raste, a i prigodno je vrijeme za veselje, smijeh i lampice. Beroš je navodni član masona, a dežurni ministri kažu da to nisu znali, kao da masoni imaju rogove i lamaću jezicima ko vražičci. No, to mu nije najveći krimen, slažu se svi. Pitanje masona u vladi proteže se kroz cijeli prvi dio, dok je drugi dio posvećen kartelima. Cijene na Adventu su skuplje nego lani, a to je problem za one koji ionako moraju potrošiti svoju ušteđevinu na kobasice i fritule da im tu lovu ne pojede inflacija. No, Borna otkriva kako su za rast cijena, a posljedično i BDP-a, krive kumice koje su se udružile u kartel. Treći dio nosi naziv po još jednom problemu koji tišti žitelje naše države, a to su – migranti, iako su se dotaknuli i predsjedničkih izbora i drugih tema.