Širitelj radosnih vijesti

Povratnik iz Amerike John Peel uključio se u pirate u ožujku 1967. godine i prenio im svoje dragocjeno iskustvo s kalifornijskog FM radija. Umjesto top 40 singlova vrtio je muziku probranu s albuma i slušateljima otkrivao najuzbudljivije nove bendove. Kroz Perfumed Garden, nazvan po kolumni koju je pisao za International Times, promovirao je psihodelični UFO Club, pozivao ekipu na 14 Hours Technicolor Dream i apelirao za oslobađanje Micka Jaggera i Keitha Richardsa iz pritvora nakon što im je tabloid News of the World namjestio aferu s drogom. Kad su The Beatles objavili „Seargent Pepper’s Lonely Heart Club Band“ u emisiji je zavrtio cijeli LP, što je bio nezabilježen presedan. Nakon piratske avanture prešao je na BBC Radio 1 i počeo raditi noćni program Top Gear. Najatraktivniji sadržaj bile su svirke u studiju kasnije nazvane John Peel Session, redovno održavane sve do njegove smrti 2004. godine. Ravno do dna