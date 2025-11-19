Previše politike je previše

Raos: Dan sjećanja nekima služi kao politička pozornica i trenutak za stranačke obračune - Monitor.hr
Zapadna Europa poznaje različite modele kulture sjećanja, od kojih niti jedan nije izravno primjenjiv na hrvatski slučaj, no nije ih na odmet spomenuti razumijevanja radi, kako bi se shvatilo da hrvatske dvojbe oko prošlosti nisu toliko singularne kako se na prvu može činiti.  Koje su vrijednosti iz priče o padu Vukovara? Tu govorimo o hrabrosti i nepokolebljivom otporu pred silama koje su se činile nesavladivima. O solidarnosti i požrtvovnosti mladića iz svih krajeva Hrvatske, koji su se zaputili braniti grad koji možda nikada prije nisu ni posjetili,  o predanosti ratnih izvjestitelja i radijskih voditelja, koji su u najcrnjim trenucima održavali glas razuma i tračak nade.

O liječnicima i medicinskom osoblju vukovarske bolnice, junacima u gotovo nemogućim uvjetima… Uspijemo li te vrijednosti prenijeti novim naraštajima, mogli bismo postati društvo u kojem mladi ne odlaze s gorčinom u tuđinu, u kojem djeca s radošću uče, a građani ne gledaju s nepovjerenjem prema institucijama koje bi im trebale služiti. Višeslav Raos za tportal


Tjedni uoči obljetnice Dana sjećanja na žrtvu Vukovara (i Škabrnje) sve su se više pretvarali u političko nadmetanje, uz eskalaciju ekstremno desničarskih narativa koji nisu bili dio izvorne vukovarske obrane. Rehabilitacija ustaške simbolike, pritisci na srpske kulturne manifestacije i ulične akcije navijačkih skupina stvaraju atmosferu straha. Vukovarci upozoravaju da grad postaje talac političkih obračuna „iz uvoza“, dok pijetet pada u drugi plan. Neki branitelji i lokalni akteri otvoreno kritiziraju manipulaciju tragedijom, a dio građana i organizacija uvodi „studeni šutnje“ kako bi izbjegli pritiske i prijetnje. DW

