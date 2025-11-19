Previše politike je previše

Zapadna Europa poznaje različite modele kulture sjećanja, od kojih niti jedan nije izravno primjenjiv na hrvatski slučaj, no nije ih na odmet spomenuti razumijevanja radi, kako bi se shvatilo da hrvatske dvojbe oko prošlosti nisu toliko singularne kako se na prvu može činiti. Koje su vrijednosti iz priče o padu Vukovara? Tu govorimo o hrabrosti i nepokolebljivom otporu pred silama koje su se činile nesavladivima. O solidarnosti i požrtvovnosti mladića iz svih krajeva Hrvatske, koji su se zaputili braniti grad koji možda nikada prije nisu ni posjetili, o predanosti ratnih izvjestitelja i radijskih voditelja, koji su u najcrnjim trenucima održavali glas razuma i tračak nade.

O liječnicima i medicinskom osoblju vukovarske bolnice, junacima u gotovo nemogućim uvjetima… Uspijemo li te vrijednosti prenijeti novim naraštajima, mogli bismo postati društvo u kojem mladi ne odlaze s gorčinom u tuđinu, u kojem djeca s radošću uče, a građani ne gledaju s nepovjerenjem prema institucijama koje bi im trebale služiti. Višeslav Raos za tportal