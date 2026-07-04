Protegni se koji put, za zdravlje
Sjedenje dulje od 30 minuta povećava rizik od smrti od raka
Istraživanje je provedeno na 91 tisuća ispitanika. Svaki dodatni sat takve neaktivnosti povećava rizik za 10%. Srećom, rješenje je jednostavno: zamjena sjedenja laganom aktivnošću (poput kućanskih poslova) smanjuje rizik za 12%, dok samo pet minuta intenzivne aktivnosti umjesto sjedenja smanjuje rizik za čak 22%. Znanstvenici ističu važnost redovitog ustajanja, naglašavajući da i najkraće kretanje ima moćan zaštitni učinak. Index