Kad nema parkinga, ima pistu

Uber u suradnji s NASA-om sudjeluje u razvijanju softvera koji će ta tvrtka koristiti kako bi upravljala “letećim taksi” rutama. Ugovor pokriva niske letove, a ne one izvan atmosfere. Iz Ubera kažu da će 2020. u Los Angelesu početi testirati leteće taksije za četiri osobe koji će se kretati brzinom od oko 322 kilometara na sat, što će biti drugo testno tržište nakon Dallasa i obližnjeg grada Fort Wortha. Uvođenje međugradskih letećih taksija planirano je do 2023. N1, LA Times