Srbija uvodi zračne taksije za EXPO 2027 u suradnji s Archer Aviationom
Danas (21:00)

Kad nema parkinga, ima pistu

Srbija uvodi zračne taksije za EXPO 2027 u suradnji s Archer Aviationom

Vlada Srbije sklopila je strateško partnerstvo s američkom tvrtkom Archer Aviation za uvođenje zračnih taksija tijekom EXPO-a 2027 u Beogradu. Sporazum predviđa nabavu do 25 električnih eVTOL letjelica Midnight, namijenjenih brzim gradskim rutama. Projektom Srbija želi demonstrirati transport budućnosti i pozicionirati se kao regionalni pionir nove tehnologije. Iako je EXPO 2027 snažno promoviran kao razvojna prilika, prate ga visoki troškovi, političke kontroverze i upitna dugoročna isplativost. Bug


13.01.2020. (14:30)

Taksi s pogledom

Hyundai i Uber predstavili leteći taksi na CES 2020

Predstavljeni model zrakoplova S-A1 može prevesti do pet osoba, uključujući i pilota, i ima više rotora koji povećavaju sigurnost u slučaju bilo kojeg pojedinačnog kvara, te ima sustav padobrana za slučaj nužde. Izgrađen je od laganih karbonskih materijala, a u unutrašnjosti je opremljen tehnologijom za zabavu i udobnost putnika. Jutarnji

09.11.2017. (08:09)

Iznad gužve

Uber i NASA rade leteće taksije

Uber u suradnji s NASA-om sudjeluje u razvijanju softvera koji će ta tvrtka koristiti kako bi upravljala “letećim taksi” rutama. Ugovor pokriva niske letove, a ne one izvan atmosfere. Iz Ubera kažu da će 2020. u Los Angelesu početi testirati leteće taksije za četiri osobe koji će se kretati brzinom od oko 322 kilometara na sat, što će biti drugo testno tržište nakon Dallasa i obližnjeg grada Fort Wortha. Uvođenje međugradskih letećih taksija planirano je do 2023. N1, LA Times