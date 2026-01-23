Kad nema parkinga, ima pistu
Srbija uvodi zračne taksije za EXPO 2027 u suradnji s Archer Aviationom
Vlada Srbije sklopila je strateško partnerstvo s američkom tvrtkom Archer Aviation za uvođenje zračnih taksija tijekom EXPO-a 2027 u Beogradu. Sporazum predviđa nabavu do 25 električnih eVTOL letjelica Midnight, namijenjenih brzim gradskim rutama. Projektom Srbija želi demonstrirati transport budućnosti i pozicionirati se kao regionalni pionir nove tehnologije. Iako je EXPO 2027 snažno promoviran kao razvojna prilika, prate ga visoki troškovi, političke kontroverze i upitna dugoročna isplativost. Bug