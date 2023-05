Tina Turner & Cher

Bile su više od pola stoljeća prave prijateljice, a to gotovo nitko nije znao. Cher ju je posjetila nedugo prije smrti, a Tina joj je tom prilikom darovala par svojih posebnih cipela. Ovo je rijetka snimka na kojoj udruženim snagama, uz obilje šarma, izvode velik Tinin hit “Proud Mary” u sklopu dobrotvornog koncerta Divas Live 1999 za VH-1 „Save The Music Foundation“ u New Yorku. Leđa im čuva za klavijaturama nitko drugi nego Elton John. Youtube/ Bestproducts