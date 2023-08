Oni - najljepša ljubavna priča koja traje

“Oni” u slikama žive poetske živote, a u samim crtežima žive jedan stvarni život bez filtera. Crtice iz svakodnevice bračnog odnosa su nešto u čemu se većina prepoznaje, a emocije su ono što me uvijek pokreće, kaže akademska slikarica, karikaturistica i književnica Tisja Kljaković Braić. “‘Oni’ su nastali s mojom vezom, mojim mužem, prije petnaestak godina. To su karikature nas dvoje, Dugonja i Mala smo mi. Ljudi me znaju pitati tko mi radi PR, kakav PR, nacrtam situaciju iz mog života flomasterom i objavim. Nema nikakve tajne, sve što sam napravila, napravila sam u zajebanciji, crpila iz života, u jednom dahu. Često umjetnici govore da su se namučili radeći. Vraga sam se namučila! Sve oko čega sam se mučila ispalo je loše i bacila sam u smeće. Mislim da sam tek s ‘Njima’ postala crtačica jer sam se bavila time kako nacrtati odnos u tri poteza. Recimo, oko im je na karikaturi jedna jedina crta, a ti vidiš kako On Nju gleda, osjećaš sve preko gestikulacije, načina na koji Ona drži ruku na boku i kako joj papuča lagano visi sa stopala, to su detalji koji čine život.” Novosti