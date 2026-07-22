Naši podstanari - sigurna terapija

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Transplantacija mikroba: Put od crijeva do liječenja kože, nosa, pluća i metabolizma
Presađivanje mikrobioma, koje je započelo kao neobična gastroenterološka metoda, danas se razvija u reguliranu biotehnologiju. Standardizirani biološki lijekovi odobreni su za liječenje ponavljajuće infekcije Clostridioides difficile, dok se mogućnosti primjene šire na nosnu sluznicu, kožu, pluća i metabolizam. Unatoč velikom terapijskom potencijalu, mikrobiom nije brzinsko rješenje za loše životne navike nego osjetljiv ekosustav. Zbog rizika od prijenosa opasnih patogena, medicina se kreće od grubog presađivanja tuđeg biološkog materijala prema strogom laboratorijskom uzgoju točno definiranih, sigurnih bakterijskih sojeva i njihovih metaboličkih produkata. Igor Berecki za Bug