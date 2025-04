Kad ti prijatelj s inauguracije zabije carinu u leđa

Uz 25% carina na strane automobile stižu vijesti za carine – 34% Kina, 20% Europska unija, 46% Vijetnam, 32% Tajvan, 24% Japan. Što se tiče EU, očekuje se da će Europska komisija odgovoriti i da će ići s određenom politikom reciprociteta uvođenja carinskih dažbina na određene američke segmente. No, polugu ima SAD i pitanje je koliko je racionalno uvoziti carine na one američke proizvode koje ne možemo kupovati drugdje. Hrvatska, koja se oslanja na Njemačku, osjetit će posljedice. No, to je i prilika za EU koja ima financijskog kapaciteta i mogućnosti za jačanje svog tržišta. HRT