Klub “atomske bombe” – članarina raste, a izlaza nema

Jačaju strahovi da bi Putin mogao iskoristiti Crno more kao nultu točku za nuklearni napad. “Mogao bi lansirati uređaj male snage iznad Crnog mora ili testirati dron Poseidon uz obalu SAD-a, kao upozorenje Zapadu”, upozoravaju stručnjaci. Uvjereni su da se Putin sprema donijeti “ključne odluke” iz bunkera nakon što je upozorio najužu obitelj da bude spremna za hitnu evakuaciju iz Moskve. Joseph Cirincione, istaknuti suradnik na Quincy institutu za odgovorno državno umijeće u Washingtonu, upozorio je da bi Putin mogao baciti “oružje vrlo niske snage” na vojni cilj u Ukrajini. Poznato je da Rusija ima taktičko nuklearno oružje koje se može lansirati na bojno polje projektilima Iskander. Mogu ubiti tisuće ljudi i prouzročiti veliku štetu. “Treća mogućnost je da upotrijebi ozbiljno nuklearno oružje – veličine kao u slučaju Hirošime ili jače – i ono udari i uništi grad u Ukrajini. U tom slučaju očekivao bih dalekometni vojni odgovor NATO-a”, kaže Cirincione. Net