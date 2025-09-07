U budućnosti bi čak 25 država moglo imati nuklearno oružje, umjesto 'samo' današnjih devet - Monitor.hr
Danas (15:00)

Klub “atomske bombe” – članarina raste, a izlaza nema

U budućnosti bi čak 25 država moglo imati nuklearno oružje, umjesto ‘samo’ današnjih devet

Rafael Grossi, čelnik IAEA-e, upozorio je da bi u budućnosti čak 25 država moglo imati nuklearno oružje, umjesto današnjih devet. Proces razoružanja je stao, a arsenali se šire, uključujući i kineski. Sve češće se spominju taktički nuklearni udari, a pojedine zemlje u Aziji i Perzijskom zaljevu otvoreno razmišljaju o nabavi bombi. Rusija i SAD drže većinu od ukupno 12.000 bojevih glava, ali potencijalno širenje na nove članice čini svijet nepredvidivijim i opasnijim. tportal


Slične vijesti

21.06. (07:00)

Nuklearni vrtić: igračke samo za pet privilegiranih, ostali da gledaju i obećaju da neće

Samo pet država smije imati nuklearno oružje — ostalima zabranjeno i razmišljati o tome

Prema međunarodnom sporazumu iz 1968. godine, poznatom kao Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT), službeno pravo na posjedovanje nuklearnog naoružanja imaju samo pet država: SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska. Osim njih, Indija, Pakistan i Sjeverna Koreja također imaju nuklearno oružje, iako nisu potpisnice NPT-a ili su iz njega naknadno istupile. Izrael se široko smatra državom koja također posjeduje nuklearno oružje, no službeno to nikad nije priznao ni zanijekao. NPT predviđa da države mogu razvijati civilni nuklearni program, ali strogo zabranjuje širenje vojnog nuklearnog kapaciteta izvan pet priznatih nuklearnih sila. Većina država članica UN-a, uključujući Iran, potpisale su taj sporazum i time se obvezale da neće razvijati ili nabavljati nuklearno oružje. Izrael, zajedno s Indijom, Pakistanom i Južnim Sudanom, nije potpisao NPT. Time je izbjegao zakonsku obvezu razotkrivanja svog nuklearnog programa i dopuštanja međunarodnih inspekcija. Index

02.04.2023. (14:00)

Nema više "yellow submarine"

Najopasnije podmornice velikih sila: I dalje su prva opcija za lansiranje nuklearnog projektila

Vanguard Class | Royal Navy

Budući da moderna sredstva s velikom sigurnošću mogu detektirati sve lansirne rampe za balističke projektile, podmornice ostaju prva opcija za lansiranje nuklearnog oružja čak i na drugi kontinent. I danas su (očekivano) gotovo svi točni parametri „Trident“ arsenala najviša vojna tajna iako se iz javnih strategija NATO-a zna da im je domet najmanje 12.000 kilometara. To znači da im je bilo koja meta na kopnu širom svijeta dostupna iz mora ili oceana. U završnoj (terminalnoj) fazi, bojna glava s „Tridenta“ ima brzinu veću od 20.000 kilometara na sat, što znači male šanse za presretanje i uništenje. Čak i kada bi bila uništena u fazi leta (sistemima poput ruskog S-500 ili kineskog HQ-19), to bi i dalje stvorilo veliki EMP udar (elekromagnetni puls) i veliko radioaktivno onečišćenje (nuclear fallout). Aljazeera

 

 

 

 

22.03.2023. (16:00)

"Rusija sada ima dva izbora, biti kineska ili europska sirovinska baza"

Nuklearni fizičar Tonči Tadić: “Ne zaboravite što Ukrajina ima potpisano s Kinom”

“Kina je velika sila i trenutno u svijetu postoje samo dvije velike sile, a to su Kina i SAD, Rusija nije u toj klasi niti će ikada biti. Xi želi pokazati da je Kina medijator. …  Pekingu ovaj rat nikako ne odgovara i nije bilo nikakvih konzultacija s njima. Ne zaboravite da Ukrajina ima s Kinom potpisanu deklaraciju o nuklearnoj sigurnosti, kao i s SAD-om i Velikom Britanijom. Xi nikako neće dopustiti nuklearno oružje u Ukrajini. Kineski utjecaj jača i što Rusija više slabi, to će kineska pozicija bit jača”, dodao je Tadić. N1

11.03.2023. (16:00)

Onaj mali podli psihopat

Rusi grade najjači na svijetu “carski laser” za testiranje nuklearnih bombi

VNIIEF: UFL-2M laser machine

Kako bi provjerili funkcionira li atomsko oružje, znanstvenici pokreću simulacije eksplozija pomoću visokoenergetskih lasera, a Rusija sada gradi najjači od svih. U zatvorenom gradu Sarovu, otprilike 350 kilometara istočno od Moskve, znanstvenici užurbano rade na projektu koji će pomoći da se rusko nuklearno oružje održi operativnim dugo u budućnosti. Unutar ogromnog objekta visokog 10 katova, koji zauzima površinu veličine dva nogometna igrališta, grade ono što je službeno poznato kao UFL-2M ili, kako su ga ruski mediji nazvali “carski laser”. Ako bude dovršen, to će biti laser najveće energije na svijetu. Visokoenergetski laseri mogu koncentrirati energiju na skupine atoma, povećavajući temperaturu i tlak za pokretanje nuklearnih reakcija. Znanstvenici ih mogu koristiti za simulaciju onoga što se događa kada nuklearna bojna glava detonira. Net

09.02.2023. (23:00)

Ucjenjivači s istoka

Hakeri iz Sjeverne Koreje ukrali više od milijardu dolara

Sjeverna Koreja financira vlastiti nuklearni program putem organiziranog cyber-kriminala, tvrde Ujedinjeni narodi. Kaže se da je u proteklih šest godina ukradeno 1,2 milijardi dolara. Za napade optužuju državnu hakersku skupinu Lazarus i njezine podskupine. Uočili su sve sofisticiranije napade “ransomwarea” (engl. ucjenjivačkih softvera) i hakove usmjerene na tržišta kriptovaluta. Nuklearno oružje bi Sjevernoj Koreji trebalo poslužiti kao sredstvo za zastrašivanje Zapada. Često se testiraju oružani sustavi. U međuvremenu, stručnjaci UN-a vide značajno ubrzavanje tempa sjevernokorejskog programa nuklearnog naoružanja. Zalihe uskladištenog uranija bi se trebale povećavati, tvrde u izvještaju. Ranije ove godine, Kim je najavio vrlo brzo povećanje nuklearnog arsenala svoje zemlje, dodatno zaoštravajući tenzije na Korejskom poluotoku. DW

16.11.2022. (14:00)

Zapad je slab i licemjeran

Telegraph: Kina sada ima sve adute za sprječavanje nuklearnog napada na Ukrajinu

Pobjeda Ukrajine u Hersonu mogla bi biti pokazatelj snage Kine, a ne Zapada. Bude li Kremlj ponovno eskalirao svoju ofenzivu, američke će mogućnosti biti ograničene. Njezin plan da sankcijama slomi Rusiju do sada se nije pokazao uspješnim, dijelom zahvaljujući velikim ruskim rezervama, a dijelom i zbog manjka suradnje zapadnih saveznika. Kina sada u rukama drži gotovo sve adute za sprječavanje nuklearnog napada na Ukrajinu. Putin se najviše boji reakcije kineskog predsjednika Xija koji je već ukorio Kremlj zbog nuklearnih prijetnji. Xi ima moć da ruskom gospodarstvu zada smrtonosni udarac nametanjem ograničenja uvoznih cijena energije. Iako je Putin možda na rubu ponora, slično se događa i Zapadu. Svako proglašenje potpunog ruskog poraza trenutno bi bila velika zabluda. Index

25.10.2022. (13:00)

Prljave igre oko prljave bombe

Nuklearni fizičar Tonči Tadić: “Optužbe o ukrajinskoj prljavoj bombi su ruski spin”

Irak se plaši da bi ISIL mogao napraviti 'prljavu bombu' | Borbe protiv ISIL-a Vijesti | Al Jazeera

Nuklearni fizičar Tonči Tadić pojašnjava da se prljava bomba sastoji od klasičnog eksploziva okruženog radioaktivnim materijalom poput kobalta ili cezija, koji u medicini služi za sterilizaciju hrane. Pri eksploziji radioaktivni materijal, raspršen u čestice, rasipa se po velikoj površini i kontaminira ju na duže vrijeme. ‘Takvo mjesto se doslovno pretvara u Černobil”, kaže Tadić. Namjera je učiniti određeno područje nemogućim za život: svi koji žive u njemu udahnuli bi radioaktivnu prašinu i oboljeli od radijacijske bolesti. Kod prljave bombe nema udarnog vala i velikog razaranja, nema “gljive” ni toplinskog zračenja, ali ima rasipanja radioaktivnih čestica koje dovode do visokog rizika od oboljenja od raka i višegodišnjeg izbacivanja iz upotrebe ključnih objekata poput aerodroma ili kolodvora. Tportal

24.10.2022. (01:00)

Albert Einstein: "Ne znam kojim će se oružjem voditi Treći svjetski rat, ali znam da će se Četvrti voditi kolcima i kamenjem"

Infografika: Razorna moć atomske bombe

Brojni stručnjaci upozoravaju da bi se ruski predsjednik Vladimir Putin, suočen s vojnim porazima na terenu u Ukrajini, mogao odlučiti za upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Rusija ima najveći nuklearni arsenal s 6257 nuklearnih bojnih glava, od kojih je gotovo 2000 taktičkih nuklearnih raketa kratkog dometa. One se mogu lansirati na istim raketnim sustavima kratkog dometa koje Rusija trenutno koristi za bombardovanje Ukrajine, kao što je balistička raketa Iskander-M koja ima domet od petstotinjak kilometara. Interaktivna mapa „Nukemap“, koju je razvio povjesničar znanosti Alex Wellerstein sa Stevens instituta za tehnologiju, pruža uvid u razornu moć atomske bombe i njezine efekte danas u slučaju detonacije. Aljazeera

 

20.10.2022. (00:00)

Hoće li iskoristiti Crno more kao nultu točku za nuklearni napad?

Putin upozorio svoju obitelj da bude spremna za hitnu evakuaciju iz Moskve. Britanski ministar obrane naglo otputovao u SAD

Jutarnji list - Što ako Rusi bace taktičku nuklearnu bombu: NATO će reagirati samo u jednom slučaju

Jačaju strahovi da bi Putin mogao iskoristiti Crno more kao nultu točku za nuklearni napad. “Mogao bi lansirati uređaj male snage iznad Crnog mora ili testirati dron Poseidon uz obalu SAD-a, kao upozorenje Zapadu”, upozoravaju stručnjaci. Uvjereni su da se Putin sprema donijeti “ključne odluke” iz bunkera nakon što je upozorio najužu obitelj da bude spremna za hitnu evakuaciju iz Moskve. Joseph Cirincione, istaknuti suradnik na Quincy institutu za odgovorno državno umijeće u Washingtonu, upozorio je da bi Putin mogao baciti “oružje vrlo niske snage” na vojni cilj u Ukrajini. Poznato je da Rusija ima taktičko nuklearno oružje koje se može lansirati na bojno polje projektilima Iskander. Mogu ubiti tisuće ljudi i prouzročiti veliku štetu. “Treća mogućnost je da upotrijebi ozbiljno nuklearno oružje – veličine kao u slučaju Hirošime ili jače – i ono udari i uništi grad u Ukrajini. U tom slučaju očekivao bih dalekometni vojni odgovor NATO-a”, kaže Cirincione. Net

18.10.2022. (10:00)

Ako Putin u Ukrajini ipak upotrijebi taktičko nuklearno naoružanje?

Da Putin odluči “stisnuti gumb”, prve mete mogle bi biti dva sela: jedno u Poljskoj, drugo u Rumunjskoj

nuklearno naoružanje - Russia Beyond Croatia

Denis Krnić, bivši novinar “Slobodne” i vojni komentator temeljito upućen u ruski nuklearni arsenal i doktrinu kaže: “Umjesto europskih metropola, Rusi bi u prvoj fazi rata sa Zapadom vjerojatno prvo tukli baze američkog proturaketnog štita u Poljskoj i Rumunjskoj, sela Redzikowo i Deveselu. Te udare ne bismo ni vidjeli jer bi oni bili izvedeni penetracijskim nuklearnim bombama. One prodiru duboko u zemlju i razaraju ukopanu vojnu infrastrukturu – raketne silose, skladišta, itd…”. U nastavku te faze rata vjerojatno bi se gađali NATO-ovi zapovjedni centri, a za to bi se koristile nuklearne bombe malog punjenja, tzv. low-yield nukes. Kako bi Zapad uzvratio? “Trebalo dosegnuti zapovjedna mjesta ruskih nuklearnih snaga u Podmoskovlju i lansirna mjesta duboko u ruskom teritoriju, što nije jednostavno. Ovo prvo može se, recimo, izvesti hipersoničnim raketama Dark Eagle koje su Amerikanci lani dopremili u Njemačku”. Slobodna