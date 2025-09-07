Klub “atomske bombe” – članarina raste, a izlaza nema
U budućnosti bi čak 25 država moglo imati nuklearno oružje, umjesto ‘samo’ današnjih devet
Rafael Grossi, čelnik IAEA-e, upozorio je da bi u budućnosti čak 25 država moglo imati nuklearno oružje, umjesto današnjih devet. Proces razoružanja je stao, a arsenali se šire, uključujući i kineski. Sve češće se spominju taktički nuklearni udari, a pojedine zemlje u Aziji i Perzijskom zaljevu otvoreno razmišljaju o nabavi bombi. Rusija i SAD drže većinu od ukupno 12.000 bojevih glava, ali potencijalno širenje na nove članice čini svijet nepredvidivijim i opasnijim. tportal