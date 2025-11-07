Na dobitku si kad prestaneš igrati

U Hrvatskoj je oko 50.000 ovisnika o kocki. Sve je više onih koji traže pomoć - Monitor.hr
U Hrvatskoj je oko 50.000 ovisnika o kocki. Sve je više onih koji traže pomoć

Razlog je to zbog kojeg je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uspostavio Registar isključenih igrača, novi nacionalni sustav usmjeren na prevenciju ovisnosti o kockanju i zaštitu građana koji su razvili rizične oblike ponašanja u vezi s igrama na sreću. Zasad je upisano više od 1000 ovisnika, a isključenje je moguće zatražiti na rok od 3 mjeseca do trajnog isključenja. No moguće je i opozvati ga. Mogu se prijaviti osobno, preko centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, ali i službi koje se bave prevencijom i liječenjem ovisnosti. U kladionicama i kockarnicama te na prodajnim mjestima lutrije zaposlenici moraju uzeti podatke igrača, odnosno njihov OIB, zatim provjeriti jesu li punoljetni i u registru kako bi ih spriječili u kockanju ili klađenju. HRT


Hrvatska uvela Registar isključenih igrača i strože kontrole klađenja

U Hrvatskoj je pokrenut Registar isključenih igrača, centralizirana baza kojom se želi spriječiti ovisnost o kockanju. Zaposlenici kladionica sada moraju provjeravati OIB svakog igrača i onemogućiti igru onima koji su upisani u registar. Usto su uklonjeni kladomati, a od 2026. sve kladionice morat će imati diskretniji izgled i gotovo potpuno ograničeno oglašavanje. Unatoč novim pravilima, stručnjaci upozoravaju da glavni problem ostaje online kockanje, koje zauzima trećinu tržišta i dijelom djeluje izvan kontrole države. tportal

Klađenje na umjetnu inteligenciju: milijuni na stolovima predviđanja

Na platformama poput Kalshija i Polymarketa raste tržište klađenja na ishod razvoja umjetne inteligencije, s više od 20 milijuna dolara prometa u kolovozu. Ljudi ulažu u ishode poput “najboljeg AI modela 2025.” ili donošenja regulacija. Informacije se vade s X-a, Discorda, LMArene i čak GitHuba, a nagli skokovi i padovi često prate izjave tehnoloških lidera poput Muska. Klađenje postaje miks tržišne špekulacije, tehnoloških nagađanja i društvenih mreža, gdje i krhotine vijesti mogu okrenuti kvote. MSN, Mreža

Kladomati će se maknuti iz kafića

U rujnu je državna tajnica u Ministarstvu financija najavila, predstavljajući izmjene Zakona o igrama na sreću, da maloljetnici neće moći igrati na kladomatima u ugostiteljskim objektima, dok je oporba tada tražila njihovo potpuno micanje iz tih prostora. Sada je Ivana Kekin iz Možemo otkrila informaciju kako joj je potvrđeno da im je inicijativa uspjela. Čak 73 posto hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, a njih 20 posto redovito se kladi i kocka u zemlji koja trenutno ima 50.000 ovisnika i rastući trend patološkog kockanja.Kockanje mladih veći je i opasniji fenomen od kockanja uopće, upozorili su psihijatri i drugi stručnjaci, apelirajući na sve više rasteću “tihu pandemiju” koja nije toliko uočljiva. Index

Prema kladionicama, Trump je dobitnik izbora

Tržišta klađenja i anketni podaci dvije su najpopularnije metode za predviđanje ishoda izbora. Oba imaju jedinstvene prednosti i nedostatke, a njihovo razumijevanje može pružiti jasniju sliku njihove pouzdanosti, objašnjavaju s američke elektroničke burze dionica Nasdaq. Tržišta klađenja tako imaju sposobnost brzog prilagođavanja. Ona mogu brzo reagirati na nove informacije ili događaje, kao što je bio slučaj 2016. kada su procurili mailovi koji su teško kompromitirali Hillary Clinton. Sposobnost brze prilagodbe značajna je prednost jer omogućuje kladioničarskim tržištima da odražavaju trenutni osjećaj kladioničara. No, nisu bez nedostataka. Postoje i slučajevi manipulacija, u kojima superbogataši visokim ulaganjima mogu utjecati na tržište. Index

‘Prosječan ovisnik o klađenju i kocki ima 33 godine, završenu srednju školu i dužan je oko 30 tisuća eura’

Voditelj dnevne bolnice za ovisnike o kockanju u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan Zagreb dr. sc. Davor Bodor za Podravski: Oko 20 posto Hrvata sklono je igrama na sreću, a to su lutrijske igre, online casino, igre na aparatima, sportsko klađenje i tako dalje. Taj trend stalno raste i sukladno tome, sve je više ljudi u problemu. Tako dolazimo do brojke da je dva posto stanovništva, odnosno oko 50 tisuća Hrvata ovisno o kocki. U Hrvatskoj smo javno izloženi kockanju, imamo nekoliko stotina automat klubova i više tisuća kladionica, kockanje je prisutno kroz reklame, na društvenim mrežama, kroz sport, čak nam i nogometna liga nosi ime jedne kladionice. Nama je postalo normalno da su automat klubovi u prizemlju zgrada i da djeca svakodnevno pored njih prolaze. Istina, to je zabava, ali i rizik od razvoja problema i ovisnosti.

Kako klađenje utječe na popularnost sporta?


Zahvaljujući online klađenju mnogim sportovima narasla je popularnost, pogotovo onima koji ne uživaju globalni interes.

Već više od stotinu godina sport ima važno mjesto na globalnoj sceni. Sportska natjecanja omogućila su da se rivalitet između različitih nacija i društvenih skupina pretvori u zdravo nadmetanje i zamijeni krvoločno ratovanje koje je stoljećima vladalo. Ljudima je sport također osigurao zabavu, uz koju je lako zaboraviti svakodnevne brige.

Osim što mogu sjediti na tribinama ili uz televizor, fanovi već godinama imaju pravo i prognozirati ishod sportskih događaja, ulažući pritom stvaran novac. To im omogućuje klađenje, omiljena aktivnost milijunima igrača diljem svijeta, kao i mnogima u Hrvatskoj.

Upravo sportske kladionice danas su sponzor brojnim sportskim kolektivima, a plaćaju i velik porez državama u kojima posluju, iz kojeg se zatim financiraju različiti sportski projekti.

A istina je da je upravo klađenje izuzetno bitno za popularnost sporta, jer dodatno angažira publiku i daje joj osjećaj da aktivno sudjeluje u odigravanju utakmica.

Diže interes manjim sportovima

Možda se najviše listića danas uplaćuje na ishod nogometnih utakmica, no istina je da bi nogomet bio vrlo popularan sport čak i da nema klađenja.

Radi se o globalno omiljenom sportu u kojem aktivno sudjeluju stotine milijuna igrača, a milijarde ga prate putem televizije. Istina je, klađenje dodatno podiže interes, no on bi bio velik i bez sportske prognoze.

Međutim, kad su u pitanju manji sportovi, o klađenju gotovo da ovisi njihova egzistencija. Naime, kladionice svakodnevno nude u svojoj ponudi ona natjecanja za koje publika inače ne bi uopće pokazivala interes.

Pa se tako stolni tenis popularizirao u Europi upravo zbog klađenja i brojnih video prijenosa mečeva koje možete pratiti unutar korisničkih računa u online kladionicama. Borilački pak sportovi su zapravo od svojih početaka bili usko vezani uz klađenje, od tajlandskog boksa do MMA. Rast interesa okladama svakako mogu još zahvaliti pikado, badminton, bendi i floorball.

Postoje čak i sportovi koji su nastali isključivo zbog klađenja. Jedan od njih je Keirin, vrlo popularan oblik biciklizma u Japanu, dok na sličnom principu funkcioniraju i utrke hrtova, kao i konjske utrke, svakodnevno dostupne u ponudi kladionica.

A čak i neki globalno popularni sportovi mogu zahvaliti svoj status klađenju. Tu prije svega mislimo na tenis, jer teško da bi itko sa zanimanjem pratio turnire nižih razina da nisu svakodnevno u ponudi kladionica, s prijenosima mečeva uživo koji vam olakšavaju prognoziranje tko će pobijediti.

Dubinska analiza umjesto površnog praćenja

Klađenje ne samo što povećava broj zainteresiranih ljudi za neki sport, već i utječe na kvalitetu praćenja samih natjecanja.

Naime, bilo da samo istražujete kako funkcionira kladionica ili tražite svoj vlastiti put do dobitka, sportska prognoza od vas traži da se zaista detaljno upoznate sa svim vezanim uz neki sport. Prethodni susreti natjecatelja, trenutna forma i stanje s ozljedama samo su neke od informacija koje će strastveni kladitelj proučavati. Prosječan broj postignutih golova, kao i prosjek svih drugih važnih parametara također se analiziraju prije utakmica, kako bi se sastavio dobitan listić.

Sve to stvara vrlo vjerne pratitelje nekog sporta, željne do najsitnijih detalja proučiti zakonitosti igre. Tako klađenje pojedinim sportskim natjecanjima donosi publiku koja kvalitetno prati utakmice i može se puno bolje uživjeti u akciju na terenu, u odnosu na površne gledatelje.

To zlata vrijedi za manje atraktivne sportove u kojima nema globalno popularnih sportskih zvijezda, a svejedno donose okupljenim gledateljima zabavne obračune na terenu.

U svakom slučaju, unatoč tome što postoji strah od manipulacija ishodom utakmica u svrhu klađenja, istina je da su upravo kladionice zaslužne za popularizaciju mnogih natjecanja i bez njih bi došla u pitanju egzistencija brojnih sportova. Zbog toga možemo očekivati da kladionice i u budućnosti nastave imati važnu ulogu u svijetu sporta, kako zbog poreza kojeg plaćaju, tako i zbog davanja prilike fanovima da se uključe u utakmice na aktivniji način…

Analitičar Mario Gatara: Je li domoljub u kladionici vrsta osuđena na izumiranje?

Suzdržani patriot prolazi bolje od vulgarnog nacionalista, a kalkulant ostaje moralno i financijski upitna kategorija – piše u gotovo šaljivom zaključku Mario Gatara u svom prvom tekstu na Ekonomskom labu gdje je istražio strategije klađenja u nogometu na uzorku više od 150 utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.

Klađenje maloljetnika u porastu, radi ih to 13%

U Hrvatskoj su prema podacima FINE u 2016. tvrtke koje se bave igrama na sreću ostvarile 2 milijarde 700 milijuna kuna prihoda, najviše u proteklih 16 godina. Pritom su zaradile oko 300 milijuna i zaposlile više od 6.000 radnika s prosječnom plaćom od oko 4600 kuna. Međutim, s druge strane alarmantno je porastao broj maloljetnika koji se klade. Dok se u Europskoj uniji broj srednjoškolaca koji se redovito klade kreće od 4 do 8 posto, u Hrvatskoj to radi 13 posto maloljetnika. HRT