Na dobitku si kad prestaneš igrati



Zahvaljujući online klađenju mnogim sportovima narasla je popularnost, pogotovo onima koji ne uživaju globalni interes.

Već više od stotinu godina sport ima važno mjesto na globalnoj sceni. Sportska natjecanja omogućila su da se rivalitet između različitih nacija i društvenih skupina pretvori u zdravo nadmetanje i zamijeni krvoločno ratovanje koje je stoljećima vladalo. Ljudima je sport također osigurao zabavu, uz koju je lako zaboraviti svakodnevne brige.

Osim što mogu sjediti na tribinama ili uz televizor, fanovi već godinama imaju pravo i prognozirati ishod sportskih događaja, ulažući pritom stvaran novac. To im omogućuje klađenje, omiljena aktivnost milijunima igrača diljem svijeta, kao i mnogima u Hrvatskoj.

Upravo sportske kladionice danas su sponzor brojnim sportskim kolektivima, a plaćaju i velik porez državama u kojima posluju, iz kojeg se zatim financiraju različiti sportski projekti.

A istina je da je upravo klađenje izuzetno bitno za popularnost sporta, jer dodatno angažira publiku i daje joj osjećaj da aktivno sudjeluje u odigravanju utakmica.

Diže interes manjim sportovima

Možda se najviše listića danas uplaćuje na ishod nogometnih utakmica, no istina je da bi nogomet bio vrlo popularan sport čak i da nema klađenja.

Radi se o globalno omiljenom sportu u kojem aktivno sudjeluju stotine milijuna igrača, a milijarde ga prate putem televizije. Istina je, klađenje dodatno podiže interes, no on bi bio velik i bez sportske prognoze.

Međutim, kad su u pitanju manji sportovi, o klađenju gotovo da ovisi njihova egzistencija. Naime, kladionice svakodnevno nude u svojoj ponudi ona natjecanja za koje publika inače ne bi uopće pokazivala interes.

Pa se tako stolni tenis popularizirao u Europi upravo zbog klađenja i brojnih video prijenosa mečeva koje možete pratiti unutar korisničkih računa u online kladionicama. Borilački pak sportovi su zapravo od svojih početaka bili usko vezani uz klađenje, od tajlandskog boksa do MMA. Rast interesa okladama svakako mogu još zahvaliti pikado, badminton, bendi i floorball.

Postoje čak i sportovi koji su nastali isključivo zbog klađenja. Jedan od njih je Keirin, vrlo popularan oblik biciklizma u Japanu, dok na sličnom principu funkcioniraju i utrke hrtova, kao i konjske utrke, svakodnevno dostupne u ponudi kladionica.

A čak i neki globalno popularni sportovi mogu zahvaliti svoj status klađenju. Tu prije svega mislimo na tenis, jer teško da bi itko sa zanimanjem pratio turnire nižih razina da nisu svakodnevno u ponudi kladionica, s prijenosima mečeva uživo koji vam olakšavaju prognoziranje tko će pobijediti.

Dubinska analiza umjesto površnog praćenja

Klađenje ne samo što povećava broj zainteresiranih ljudi za neki sport, već i utječe na kvalitetu praćenja samih natjecanja.

Naime, bilo da samo istražujete kako funkcionira kladionica ili tražite svoj vlastiti put do dobitka, sportska prognoza od vas traži da se zaista detaljno upoznate sa svim vezanim uz neki sport. Prethodni susreti natjecatelja, trenutna forma i stanje s ozljedama samo su neke od informacija koje će strastveni kladitelj proučavati. Prosječan broj postignutih golova, kao i prosjek svih drugih važnih parametara također se analiziraju prije utakmica, kako bi se sastavio dobitan listić.

Sve to stvara vrlo vjerne pratitelje nekog sporta, željne do najsitnijih detalja proučiti zakonitosti igre. Tako klađenje pojedinim sportskim natjecanjima donosi publiku koja kvalitetno prati utakmice i može se puno bolje uživjeti u akciju na terenu, u odnosu na površne gledatelje.

To zlata vrijedi za manje atraktivne sportove u kojima nema globalno popularnih sportskih zvijezda, a svejedno donose okupljenim gledateljima zabavne obračune na terenu.

U svakom slučaju, unatoč tome što postoji strah od manipulacija ishodom utakmica u svrhu klađenja, istina je da su upravo kladionice zaslužne za popularizaciju mnogih natjecanja i bez njih bi došla u pitanju egzistencija brojnih sportova. Zbog toga možemo očekivati da kladionice i u budućnosti nastave imati važnu ulogu u svijetu sporta, kako zbog poreza kojeg plaćaju, tako i zbog davanja prilike fanovima da se uključe u utakmice na aktivniji način…