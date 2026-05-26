Piškenje s povodom

Stručnjak za automobile tvrdi kako bi promjena navike i isključivanje te funkcije u vozilu mogla potencijalno “udvostručiti vijek trajanja motora”. Oslanjajući se na desetljeća iskustva, Scotty Kilmer upozorava da jedna često korištena funkcija u modernim automobilima zapravo može štetiti njihovim performansama, prenosi Slobodna Dalmacija. Premda je ta opcija postala popularna jer smanjuje potrošnju goriva i emisije, on tvrdi da može ubrzati trošenje motora. “Start/stop tehnologija najgluplja je stvar koja se pojavila u posljednjih nekoliko godina. Čak 97 posto trošenja događa se prilikom pokretanja motora, pa želite li ga stalno gasiti i ponovno paliti? Ne, ako želite da vam motor automobila traje dulje”. Mirror, Poslovni