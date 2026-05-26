Urin kao gorivo: Znanstvenici pretvaraju otpad u jeftini vodik
Danas (08:00)

Piškenje s povodom

Urin kao gorivo: Znanstvenici pretvaraju otpad u jeftini vodik

Australski znanstvenici sa Sveučilišta u Adelaideu razvili su inovativan sustav koji ljudski urin izravno pretvara u čisti vodik. Koristeći uree iz urina, stvorili su dva elektrolizijska sustava (jedan bez membrane, a drugi s katalizatorima na bazi platine i bakra) koji troše do 27% manje električne energije od klasičnog dobivanja vodika iz vode. Ova metoda smanjuje troškove proizvodnje na samo 1,81 dolar po kilogramu, čineći ekološki vodik konkurentnijim od fosilnih goriva. Osim što nudi jeftinu i čistu energiju, sustav istovremeno rješava problem otpadnih voda neutralizacijom štetnih dušikovih spojeva. Science Blog


