Ukupni ruski gubici od početka invazije danas se široko procjenjuju na više od milijun ljudi, a nadmašuju sposobnost Moskve da ih nadoknadi, CNN piše o preokretu trendova i utjecaju na promjenu pozicija u mogućim mirovnim pregovorima (Jutarnji)
Cijeli tjedan vruće, uz mogućnost pljuskova sredinom i krajem tjedna, temperature negdje i do 35 stupnjeva (N1)
Ministarstvo rada na meti hakera: Na stranicama osvanula poruka ‘Smrt ustašama, živela Velika Srbija’ (tportal)
London: Otvorena najveća izložba Churchillovih slika u zadnjih 60 godina (HRT)
Ozbiljno upozorenje: Umjesto da pada, količina otpada od hrane u Hrvatskoj lagano raste, po stanovniku je bačeno 57,3 kilograma hrane, od čega se 24,2 kilograma odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći (Poslovni)
Rusi Orešnikom pogodili Ukrajinu. Stigao odgovor udarom 200km od Moskve, uništeno je rusko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje opskrbljuje 5 milijuna ljudi (Index), ruski izvori: Putinu generali lažu, šalju mu uljepšane izvještaje, ljudi koji su ga prije branili to više ne čine (The Guardian, Index)
Iako hrvatski građani i dalje dosta troše, trgovci se suočavaju sa sve većim pritiscima. Cijene hrane rastu, kupci postaju oprezniji… očekuje se sporiji rast gospodarstva (Jutarnji)
Procurila imena i iznosi s liste Vedrana Pavleka: Na njoj se nalazi i Ivica Kostelić (N1)
Zaokret odnosa SAD-a prema zapadnom Balkanu: manje prostora daje europskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti, energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima (N1)
Sergej Jakirović napravio čudo i ispisao povijest! Hull City u 95. minuti izborio Premier ligu (tportal)
Zabočki Regenerator, kulturni centar nadomak Zagreba, nominiran za godišnju Nagradu Viktor Kovačić Udruženja hrvatskih arhitekata (tportal)
U novom velikom napadu na Ukrajinu Rusija je lansirala oko 90 projektila i 600 dronova, pri čemu ima poginulih, a najmanje 83 osobe su ozlijeđene, Ukrajina napala naftni terminal u Rusiji (Index)
U idućih četiri do pet mjeseci Putin “možda više neće moći pregovarati s pozicije snage”, kaže estonski obavještajac za CNN (Index)
Vučić: Uskoro bih mogao podnijeti ostavku (Index), drugi mu mandat istječe početkom iduće godine, a prema tamošnjem ustavu više se nema pravo kandidirati za tu funkciju (tportal), ali može za premijera (tportal)
U Kumrovcu za Dan mladosti okupilo se više od 10 tisuća ljudi (Nacional)
Usik jedva obranio naslov prvaka protiv debitanta Rica Verhoevena, borba prekinuta u 11. rundi (Index)
Porezni stručnjak: Nema nogometnog kluba u Hrvatskoj koji ne obavlja isplate u gotovini (Index)
Gospodarstvo Rusije više ne može bez Kine: Tek što je Trump otišao, u Peking je došao Putin. I ruski i kineski predsjednik su često spominjali “partnerstvo” tih zemalja, ali to više nije: Rusija tu moli, Kina daje – ako tako hoće (DW)
Veliki prosvjed u Srbiji protiv Vučića (Index), prema podacima polciije okupilo se više od 34 tisuće ljudi (tportal)
Stručnjakinja: Kampanja “Plenkovićeva inflacija” SDP-a i Možemo! dobra je iz dva razloga, pokrenuli i web stranicu skupo.hr gdje iznose podatke o ‘Plenkovićevoj inflaciji’, a na svojoj turneji po gradovima nose i “Knjigu Plenkovićeve inflacije” u koju će građani upisivati što ih muči (N1)
Hadž u sjeni rata: 1,5 milijuna hodočasnika stiže u Meku (DW)
Veliki fotoizvještaj: Pogledajte kako se u Kumrovcu slavio Titov rođendan (Jutarnji)
Mate Rimac je, prema “dobro upućenim izvorima Jutarnjeg “navodno još u siječnju ove godine vladi najavio da će se odreći europskog novca – 179 milijuna eura bespovratnih sredstava koje je trebao dobiti za projekt robotaksija (Index se pita čemu onda odgoda od tri mjeseca?)
Nacional: Kad je dobila poruku da će ‘biti krvi do koljena’, zbog straha za život ministrica Tramišak nabavila je pištolj
Veliki dijelovi Europe pripremaju se za visoke temperature ovog vikenda, jer stručnjaci upozoravaju da intenzivne vrućine u proljeće postaju “novo normalno”, klimatske promjene odgovorne za 68 posto od 24 400 procijenjenih smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom (N1)
Maturanti tehničke škole u Zadru svojoj su razrednici Nini za zadnji dan škole kupili automobil (Zadarski, Jutarnji)
Igra se posljednje kolo sezoneHNL-a: Hajduk u golijadi pobijedio Vukovar 6:3 (Index), Osijek zaključio lošu sezonu pobjedom protiv Slavena 2:0 (Index), danas još igraju Varaždin i Istra, Rijeka i Gorica, Dinamo i Lokomotiva
Bjelorusija ovog tjedna sudjeluje u zabrinjavajućim vojnim vježbama pod ruskim vodstvom, koje uključuju scenarije nuklearnog ratovanja, Kyiv Independent piše o mogućem ulasku u rat protiv Ukrajine (Jutarnji)
Uhićene četiri osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca u Rijeci (Index)
Muškarci u Hrvatskoj za isti posao zarađuju 6,6 posto više od žena (Poslovni)
Trump u zadnji trenutak otkazao potpisivanje izvršne naredbe o AI-ju, pod pritiskom industrije (Bug)
“Zombi” sateliti kruže oko Zemlje – među njima i jedan lansiran 1964. (Mreža)
Od quadrille do baklji i pjene: Ovako maturanti slave kraj škole (Index)
EK: Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i EU (HRT)
Nove carine mijenjaju navike: Više od polovice Hrvata namjerava odustati od online kupnje izvan EU (N1)
Ebola se u Kongu i Ugandi ubrzano širi zbog teških uvjeta na terenu. Virus se očito dugo širio neotkriven. Razlog je i to što globalna zdravstvena infrastruktura pati zbog drastičnog smanjenja doprinosa SAD-a (DW)
Katastrofalna situacija u Afganistanu, velika glad. Roditelji prodaju vlastitu djecu (Index)
Maturanti iz Ivanca postali hit zbog kostima za norijadu, plesali u dvorani obučeni kao balerine (Index)
Od glazbe do filma: Poznat program ovogodišnjeg Ljeta u MSU (tportal)