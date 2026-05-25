Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Ukupni ruski gubici od početka invazije danas se široko procjenjuju na više od milijun ljudi, a nadmašuju sposobnost Moskve da ih nadoknadi, CNN piše o preokretu trendova i utjecaju na promjenu pozicija u mogućim mirovnim pregovorima (Jutarnji)
  • Cijeli tjedan vruće, uz mogućnost pljuskova sredinom i krajem tjedna, temperature negdje i do 35 stupnjeva (N1)
  • Ministarstvo rada na meti hakera: Na stranicama osvanula poruka ‘Smrt ustašama, živela Velika Srbija’ (tportal)
  • London: Otvorena najveća izložba Churchillovih slika u zadnjih 60 godina (HRT)
  • Ozbiljno upozorenje: Umjesto da pada, količina otpada od hrane u Hrvatskoj lagano raste, po stanovniku je bačeno 57,3 kilograma hrane, od čega se 24,2 kilograma odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći (Poslovni)

Jučer (22:00)

  • Rusi Orešnikom pogodili Ukrajinu. Stigao odgovor udarom 200km od Moskve, uništeno je rusko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje opskrbljuje 5 milijuna ljudi (Index), ruski izvori: Putinu generali lažu, šalju mu uljepšane izvještaje, ljudi koji su ga prije branili to više ne čine (The Guardian, Index)
  • Iako hrvatski građani i dalje dosta troše, trgovci se suočavaju sa sve većim pritiscima. Cijene hrane rastu, kupci postaju oprezniji… očekuje se sporiji rast gospodarstva (Jutarnji)
  • Procurila imena i iznosi s liste Vedrana Pavleka: Na njoj se nalazi i Ivica Kostelić (N1)
  • Zaokret odnosa SAD-a prema zapadnom Balkanu: manje prostora daje europskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti, energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima (N1)
  • Sergej Jakirović napravio čudo i ispisao povijest! Hull City u 95. minuti izborio Premier ligu (tportal)
  • Zabočki Regenerator, kulturni centar nadomak Zagreba, nominiran za godišnju Nagradu Viktor Kovačić Udruženja hrvatskih arhitekata (tportal)
Jučer (18:00)

  • U novom velikom napadu na Ukrajinu Rusija je lansirala oko 90 projektila i 600 dronova, pri čemu ima poginulih, a najmanje 83 osobe su ozlijeđene, Ukrajina napala naftni terminal u Rusiji (Index)
  • U idućih četiri do pet mjeseci Putin “možda više neće moći pregovarati s pozicije snage”, kaže estonski obavještajac za CNN (Index)
  • Vučić: Uskoro bih mogao podnijeti ostavku (Index), drugi mu mandat istječe početkom iduće godine, a prema tamošnjem ustavu više se nema pravo kandidirati za tu funkciju (tportal), ali može za premijera (tportal)
  • U Kumrovcu za Dan mladosti okupilo se više od 10 tisuća ljudi (Nacional)
  • Usik jedva obranio naslov prvaka protiv debitanta Rica Verhoevena, borba prekinuta u 11. rundi (Index)
  • Porezni stručnjak: Nema nogometnog kluba u Hrvatskoj koji ne obavlja isplate u gotovini (Index)
Jučer (12:00)

  • Stigla Putinova osveta. Strašan napad na Kijev, spominje se mogućnost da su lansirali Orešnik (Index)
  • Trump uvjeren u dogovor s Irancima: Sporazum je uglavnom ispregovaran, uključuje otvaranje Hormuza (N1)
  • Pucnjava kod Bijele kuće. Napadač (21) umro u bolnici (Index)
  • Gasi se Porsche eBike Performance, nekadašnji Rimčev Greyp (Index)
  • Hrvatska gubi sve više vode: čak 52 posto nestane prije nego stigne do građana, gubi se kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja (Poslovni)
Jučer (00:00)

  • Gospodarstvo Rusije više ne može bez Kine: Tek što je Trump otišao, u Peking je došao Putin. I ruski i kineski predsjednik su često spominjali “partnerstvo” tih zemalja, ali to više nije: Rusija tu moli, Kina daje – ako tako hoće (DW)
  • Veliki prosvjed u Srbiji protiv Vučića (Index), prema podacima polciije okupilo se više od 34 tisuće ljudi (tportal)
  • Stručnjakinja: Kampanja “Plenkovićeva inflacija” SDP-a i Možemo! dobra je iz dva razloga, pokrenuli i web stranicu skupo.hr gdje iznose podatke o ‘Plenkovićevoj inflaciji’, a na svojoj turneji po gradovima nose i “Knjigu Plenkovićeve inflacije” u koju će građani upisivati što ih muči (N1)
  • Hadž u sjeni rata: 1,5 milijuna hodočasnika stiže u Meku (DW)
  • Veliki fotoizvještaj: Pogledajte kako se u Kumrovcu slavio Titov rođendan (Jutarnji)
  • Plenković: Digli smo plaće za 108 posto (Danica)
  • Beč u šoku: ‘Iscjelitelj’ Braco nastupio uz Patti Smith i smrznuo trg na kojemu je Hitler anektirao Austriju (tportal)
Prekjučer (18:00)

  • Zelenskog povezuju s najvećim korupcijskim skandalom u povijesti Ukrajine (Jutarnji)
  • Na Korčuli pretvorili zaštićenu šumu u deponij (Index)
  • Magyar ne da otpremine Orbanu i njegovim ministrima (Index)
  • Ministar Habijan: Tražit ćemo doživotni zatvor. Kreće stegovni postupak protiv dvije sutkinje (Index)
  • Ukida se porez na mirovine (24sata, N1)
  • Manifestacija ‘Dan mladosti – radosti’ održava se danas u Muzeju ‘Staro selo’ u Kumrovcu (tportal)
Prekjučer (11:00)

  • Mate Rimac je, prema “dobro upućenim izvorima Jutarnjeg “navodno još u siječnju ove godine vladi najavio da će se odreći europskog novca – 179 milijuna eura bespovratnih sredstava koje je trebao dobiti za projekt robotaksija (Index se pita čemu onda odgoda od tri mjeseca?)
  • Nacional: Kad je dobila poruku da će ‘biti krvi do koljena’, zbog straha za život ministrica Tramišak nabavila je pištolj
  • Veliki dijelovi Europe pripremaju se za visoke temperature ovog vikenda, jer stručnjaci upozoravaju da intenzivne vrućine u proljeće postaju “novo normalno”, klimatske promjene odgovorne za 68 posto od 24 400 procijenjenih smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom (N1)
  • Maturanti tehničke škole u Zadru svojoj su razrednici Nini za zadnji dan škole kupili automobil (Zadarski, Jutarnji)
  • Igra se posljednje kolo sezone HNL-a: Hajduk u golijadi pobijedio Vukovar 6:3 (Index), Osijek zaključio lošu sezonu pobjedom protiv Slavena 2:0 (Index), danas još igraju Varaždin i Istra, Rijeka i Gorica, Dinamo i Lokomotiva
Petak (23:00)

  • Bjelorusija ovog tjedna sudjeluje u zabrinjavajućim vojnim vježbama pod ruskim vodstvom, koje uključuju scenarije nuklearnog ratovanja, Kyiv Independent piše o mogućem ulasku u rat protiv Ukrajine (Jutarnji)
  • Uhićene četiri osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca u Rijeci (Index)
  • Muškarci u Hrvatskoj za isti posao zarađuju 6,6 posto više od žena (Poslovni)
  • Trump u zadnji trenutak otkazao potpisivanje izvršne naredbe o AI-ju, pod pritiskom industrije (Bug)
  • “Zombi” sateliti kruže oko Zemlje – među njima i jedan lansiran 1964. (Mreža)
  • Od quadrille do baklji i pjene: Ovako maturanti slave kraj škole (Index)
Petak (17:00)

  • Što se događa u Ukrajini? Objavljene karte, Putinov glavni plan se raspada, ruske snage stagniraju unatoč prednosti u bespilotnim letjelicama (Index)
  • Mirta Matić prisegnula na dužnost šefice Vrhovnog suda, prva sutkinja na toj poziciji (Nacional)
  • Na putu za Bundek, neki zagrebački maturanti čupali prometne znakove (N1)
  • Ogromni skandal trese Srbiju, sve je povezano s tijelom pronađenim u bačvi, uhićen šef beogradske policije i nekadašnji savjetnik Aleksandra Vučića (Index)
  • Bezos u velikom intervju branio superbogataše, AI i Trumpa (Index)
Petak (11:00)

  • Najnoviji Trumpov potez doveo je Ameriku na korak od rata s Kubom, podignuta optužnica protiv Raula Castra (Index), Rusija i Kina stale uz Kubu (Index)
  • AI, radari, presretači. Ukrajina sve učinkovitije štiti nebo od dronova (Index)
  • Dok EU piše regulativu, Kina gradi tvornice, a prognoze govore da će svijet trošiti više nafte 2030. nego danas (Lider)
  • Stiže prvi toplinski val, u Španjolskoj i Portugalu temperature idući tjedan idu i preko 35 stupnjeva, kod nas uglavnom od 24 do 29 °C. (Index)
  • Program norijade diljem Hrvatske, u Zagrebu zabavlja Miach, u Splitu party na Bačvicama (Index)
Četvrtak (23:00)

  • EK: Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i EU (HRT)
  • Nove carine mijenjaju navike: Više od polovice Hrvata namjerava odustati od online kupnje izvan EU (N1)
  • Ebola se u Kongu i Ugandi ubrzano širi zbog teških uvjeta na terenu. Virus se očito dugo širio neotkriven. Razlog je i to što globalna zdravstvena infrastruktura pati zbog drastičnog smanjenja doprinosa SAD-a (DW)
  • Katastrofalna situacija u Afganistanu, velika glad. Roditelji prodaju vlastitu djecu (Index)
  • Maturanti iz Ivanca postali hit zbog kostima za norijadu, plesali u dvorani obučeni kao balerine (Index)
  • Od glazbe do filma: Poznat program ovogodišnjeg Ljeta u MSU (tportal)