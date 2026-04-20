Za one koji žele znati više

Od 20. do 25. travnja, više od 40 gradova u Hrvatskoj i Mostar ugošćuju Festival znanosti s ovogodišnjom temom “Energija”. Program nudi radionice, predavanja i izložbe za sve uzraste, uz poseban naglasak na ostavštinu Nikole Tesle kroz izložbe u zagrebačkom Tehničkom muzeju. Događanja se šire i na otoke, a vrhunac je otvaranje Opservatorija Hvar za javnost, gdje će posjetitelji moći promatrati Sunce i zvijezde uz stručno vodstvo. Cilj festivala, pod pokroviteljstvom resornog Ministarstva, jest popularizacija znanosti kao pokretača modernog društva. tportal