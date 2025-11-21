Gemini 3 potukao ChatGPT i Claudea u stvarnom coding testu - Monitor.hr
Danas (14:00)

Bitka AI titana

Gemini 3 potukao ChatGPT i Claudea u stvarnom coding testu

Novinar Lance Ulanoff testirao je Gemini 3 Pro, ChatGPT 5.1 i Claude Sonnet 4.5 na zadatku izrade web-igre Thumb Wars. S istim početnim promptom svi su modeli generirali prototip, ali Gemini je daleko nadmašio druge: isporučio je funkcionalnu igru, samostalno popunjavao logičke rupe, odmah uveo desktop kontrole, 3D ring, AI protivnika i napredne vizualne efekte. ChatGPT je napravio simpatičnu, ali ograničenu verziju bez pravog protivnika, dok je Claude ostao najnedovršeniji. Zaključak: Gemini 3 Pro jedini je isporučio igru koju se doista može igrati. Tech Radar


Danas (07:00)

Jer ništa ne govori “napredak” kao bot koji te može ignorirati na sedam različitih načina

OpenAI želi ChatGPT-u dodati osobnost – ista pamet, drugačiji ton

OpenAI je predstavio GPT-5.1 s čak sedam novih karakteristika, odgovarajući na kritike korisnika zbog prethodnih modelskih promjena i manjka personalizacije. Preseti se razlikuju u tonu, ali ne u činjenicama: Professional je najstručniji (i najdosadniji), dok su Quirky i Cynical najzabavniji. U analizi filma i moralnim dilemama svi daju slične zaključke, samo ih drugačije prezentiraju. Stručnjaci upozoravaju da personalizacija može pojačati emocionalnu privrženost korisnika, iako AI zapravo nema vlastitu “agenciju”. Business Insider

Jučer (19:00)

I chatbotu treba objasniti kao čovjeku, a ne kao GPS-u u tunelu

Kako koristiti ChatGPT ili Gemini za bolje odgovore

Kvaliteta odgovora AI chatbotova najviše ovisi o kvaliteti samog prompta. Četiri su ključna pravila koje donosi Bug: pružite što više konteksta i detalja, jasno recite što ne želite da AI radi, dodijelite mu ulogu stručnjaka kako bi odgovori bili fokusiraniji te koristite precizne fraze koje ga navode na konkretnije, manje generičke rezultate. Dobar prompt znači jasne upute, stil, cilj i ograničenja. Eksperimentiranje i fino podešavanje tijekom razgovora najbolji su način da dobijete kreativnije i korisnije odgovore.

Prekjučer (21:00)

Možda nije lijen, samo je digitalno osviješten

Generacija “AI ick”: kad korištenje ChatGPT-a postane razlog za prekid

Sve više ljudi, poput novinarke Alainae Demopoulos koja piše za The Guardian, razvija “AI ick” – odbojnost prema partnerima koji koriste ChatGPT i druge AI alate za svakodnevne odluke, od planiranja vjenčanja do biranja restorana. Kritičari tvrde da takva ovisnost o aplikacijama pokazuje lijenost, manjak kreativnosti i narušava autentičnu povezanost. Dio stručnjaka upozorava da će izbacivanje korisnika AI-ja iz ljubavne jednadžbe značajno suziti izbor partnera, dok drugi ističu da sve više ljudi pokušava aktivno ograničiti AI u vlastitom životu, videći ga kao prijetnju koncentraciji, emocijama i samostalnom mišljenju. Jutarnji

05.11. (20:00)

Kako je ChatGPT naučio surfati — i to bez rušenja valova

ChatGPT Atlas: preglednik koji misli dok pregledava

OpenAI je razvio ChatGPT Atlas, novi preglednik koji integrira umjetnu inteligenciju u samo srce weba. Ključ inovacije je OWL (OpenAI’s Web Layer) – sustav koji odvaja Chromium od glavne aplikacije, omogućujući brže pokretanje, veću stabilnost i lakše nadogradnje. Atlas kombinira moderni Appleov UI (SwiftUI, AppKit, Metal) s moćnim Chromium motorom, pružajući temelje za “agentni način” rada, u kojem ChatGPT može autonomno izvršavati zadatke na webu. Rezultat: preglednik koji ne samo da prikazuje web, nego ga razumije i surfa zajedno s vama. Open AI

30.10. (12:00)

Preglednik koji zna sve o tebi – i još ti to naplati

Atlas: OpenAI-jev “super-asistent” koji želi promijeniti način surfanja (i zaraditi na tome)

OpenAI je lansirao Atlas, internetski preglednik koji kombinira klasično surfanje i razgovor s chatbotom GPT-5. Atlas nudi pretraživanje, filtriranje sadržaja i brzi pristup povijesti stranica, ali mnoge funkcije dostupne su samo pretplatnicima. Projekt je dio OpenAI-jeva pokušaja da poveća prihode i prikupi više korisničkih podataka, dok analitičari upozoravaju na rizike za privatnost i visoku cijenu promjene navika korisnika. Atlas bi mogao izazvati Google, no zasad više podsjeća na eksperiment nego na “Google killera”. BBC

27.10. (17:00)

Kad Altman kaže ‘vruće’, misli na tržište

OpenAI uvodi erotske razgovore u ChatGPT: samo za odrasle korisnike

OpenAI od prosinca planira omogućiti generiranje erotskog sadržaja u ChatGPT-u, isključivo za verificirane odrasle korisnike. Bit će riječ samo o pisanom tekstu, dok će slike i video ostati zabranjeni. Odluka Sama Altmana izazvala je brojne etičke rasprave o granicama tehnologije, privatnosti i utjecaju na ranjive korisnike. Stručnjaci upozoravaju na rizik manipulacije i ovisnosti, ali i vide poslovnu priliku u rastućem tržištu „AI intimnosti“. OpenAI time postaje prvi veliki chatbot koji službeno ulazi u erotsku sferu. tportal

21.10. (13:00)

OnlyFans? Ne, OnlyAI – sad i algoritmi imaju svoje fetiše

OpenAI ulazi u +18 eru: ChatGPT će uskoro moći generirati sadržaj za odrasle

OpenAI je najavio otvaranje platforme za “aplikacije za odrasle”, nakon što uvede provjeru dobi korisnika. To označava preokret u dosadašnjoj zabrani eksplicitnog sadržaja, iako mnogi upozoravaju na rizike, poput deepfakeova i eksploatacije. Kritičari podsjećaju da je tvrtka već imala problema s nedosljednim filtrima i “ulizivanjem” modela korisnicima. Stručnjaci upozoravaju da bi nova politika mogla dovesti do krize moderiranja i pitanja koliko je umjetna inteligencija spremna za svijet bez cenzure — ili barem s “manje odjeće”. Index

11.10. (09:00)

Kad Michael Jackson oživi u 4K

Sora sve popularnija, ali OpenAI pleše po tankom ledu autorskih prava

OpenAI-jev novi alat za pretvaranje teksta u video, Sora, preuzet je više od milijun puta u pet dana i zauzeo vrh App Storea. No uz popularnost stižu i kontroverze — aplikacija generira realistične videozapise preminulih osoba i likova zaštićenih autorskim pravima. Kritike su potaknule rasprave o granicama slobode izražavanja i zaštite prava autora. OpenAI najavljuje promjene i mogućnost podjele prihoda, ali mnogi očekuju da će se stvarni “nastavak” ove priče odvijati – na sudu. Index

29.09. (15:00)

A kako ga vi koristite?

Kako ljudi koriste ChatGPT? – izvješće OpenAI-ja

Izvješće ima 61 stranicu PDF-a, a ovo je sažetak: Unatoč brzom prihvaćanju LLM chatbotova, malo se zna o tome kako se oni koriste. Dokumentiramo rast potrošačkog proizvoda ChatGPT-a od njegovog pokretanja u studenome 2022. do srpnja 2025., kada ga je usvojilo oko 10% svjetske odrasle populacije. Rani korisnici bili su nesrazmjerno češće muškarci, no razlika među spolovima značajno se smanjila, a uočavamo veće stope rasta u zemljama s nižim prihodima. Koristeći automatizirani sustav koji čuva privatnost, klasificiramo obrasce korištenja unutar reprezentativnog uzorka ChatGPT razgovora. Utvrdili smo stalan rast poruka vezanih uz posao, ali još brži rast poruka nevezanih uz posao, koje su s 53% narasle na više od 70% ukupnog korištenja. Korištenje za posao češće je kod obrazovanih korisnika u visoko plaćenim profesionalnim zanimanjima. Poruke klasificiramo prema temama razgovora i pronalazimo da su „Praktične smjernice“, „Traženje informacija“ i „Pisanje“ tri najčešće teme, koje zajedno čine gotovo 80% svih razgovora. Pisanje dominira u poslovnim zadacima, naglašavajući jedinstvenu sposobnost chatbotova da generiraju digitalne sadržaje u odnosu na tradicionalne tražilice. Računalno programiranje i samoizražavanje zauzimaju relativno mali udio u korištenju. Općenito, utvrdili smo da ChatGPT pruža ekonomsku vrijednost kroz podršku pri donošenju odluka, što je osobito važno u znanjem intenzivnim poslovima.

31.08. (15:00)

Mozak je i dalje car

Singapurski HRM AI nadmašio ChatGPT u logičkom zaključivanju

Singapurska tvrtka Sapient Intelligence razvila je hijerarhijski model zaključivanja (HRM), umjetnu inteligenciju inspiriranu ljudskim mozgom, koja u logičkim zadacima nadmašuje najnaprednije jezične modele poput GPT-4. HRM koristi dva povezana modula – jedan za planiranje, drugi za brze izračune – i tehniku “iterativnog rafiniranja” umjesto klasičnog chain-of-thought pristupa. Trenirajući na samo 1000 primjera i sa 27 milijuna parametara, HRM je na ARC-AGI testu postigao 40 % točnosti, gotovo dvostruko više od LLM-ova. Potencijal primjene vidi se u medicini, robotici i klimatskim znanostima. Bug