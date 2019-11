Deset je godina Apple imao najviše gotovinskih rezervi na svijetu, a još 2017. sjedili su na 163 milijarde dolara u gotovini. Do ove godine rezerve su im se otopile do 102 milijarde dolara. Alphabet, Googleova krovna tvrtka, u to je vrijeme povećala svoje rezerve za 20 milijardi dosegnuvši 117 milijardi dolara i time je prva na svijetu.