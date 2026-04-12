Politiku ipak nisu izmislili ljudi

Čimpanze u zambijskom utočištu počele su masovno gurati travu u uši, a neke i u stražnjicu – bez jasne svrhe, ali u znak imitacije. Fenomen je prvi put zabilježen 2010. kod ženke Julie i nastavio se kao "kulturna tradicija". Istraživači vjeruju da su majmuni preuzeli naviku od čuvara, što pokazuje da životinje, baš poput ljudi, kopiraju ponašanje kako bi se uklopile u grupu. Znanstvenici zaključuju da imitacija možda služi stvaranju društvene povezanosti – baš kao i kod ljudskih influencera.