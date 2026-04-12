Istraživali dvije frakcije zajednice čimpanzi i svjedočili bratoubilačkom ratu
Danas (12:00)

Politiku ipak nisu izmislili ljudi

Istraživali dvije frakcije zajednice čimpanzi i svjedočili bratoubilačkom ratu

Dugogodišnje istraživanje u Ugandi zabilježilo je rijedak i nasilan raspad najveće poznate zajednice čimpanzi na dvije suprotstavljene frakcije. Iako su desetljećima surađivali, proces polarizacije doveo je do smrtonosnih napada u kojima je stradalo najmanje 20 jedinki (6 odraslih mužjaka i 14 mladunčadi). Znanstvenici su identificirali tri faze: naglu polarizaciju, izbjegavanje te konačnu agresiju. Rezultati sugeriraju da društvena napetost i borba za moć mogu izazvati kolektivno nasilje čak i uz obilje hrane, što pruža novi uvid u evolucijske korijene ljudskih sukoba. Ars Technica


18.09.2025. (20:00)

Zahvalite precima na mamurluku

Čimpanze u divljini svakodnevno konzumiraju alkohol u količini koja odgovara otprilike pola litre piva

Istraživači su došli do prvih procjena dnevnog unosa alkohola divljih čimpanza nakon mjerenja razine etanola u voću koje majmuni skupljaju s tla u nacionalnim parkovima Kibale u Ugandi i Taï u Obali Bjelokosti, piše The Guardian. Pokazalo se da majmuni posebno vole smokve, koje su imale neke od najviših zabilježenih razina alkohola. Jedan od istraživača vjeruje da konzumacija alkohola kod čimpanza podupire njegovu hipotezu o “pijanom majmunu”. Ona pretpostavlja da ljudska sklonost piću potječe od potrebe naših primatskih predaka za energetski bogatim, zrelim i fermentiranim voćem. Index

22.07.2025. (10:00)

Kad je uho važnije od oraha, a stražnjica služi modnim eksperimentima

Prvi znakovi životinjske kulture? Čimpanze se ukrašavaju travom bez ikakve koristi

U ugandskoj džungli čimpanze su razvile neobično ponašanje – umetanje travki u uši i, kasnije, u stražnjicu. Ponašanje se širi unutar grupe bez praktične svrhe, no zadržava se i prenosi, što sugerira rane oblike kulture. Kao i ljudi s tetovažama ili TikTok izazovima, čimpanze oponašaju beskorisne trendove radi pripadnosti grupi. Znanstvenici to vide kao mogući znak simboličke komunikacije, što ruši granicu između ljudske i životinjske kulture. Možda nismo toliko posebni – ili su čimpanze naprosto modno osviještenije nego što mislimo. Bug

15.07.2025. (14:00)

Majmun radi što majmun vidi

I životinje imaju influencere: čimpanze kopiraju besmislene trendove kao i ljudi

Čimpanze u zambijskom utočištu počele su masovno gurati travu u uši, a neke i u stražnjicu – bez jasne svrhe, ali u znak imitacije. Fenomen je prvi put zabilježen 2010. kod ženke Julie i nastavio se kao “kulturna tradicija”. Istraživači vjeruju da su majmuni preuzeli naviku od čuvara, što pokazuje da životinje, baš poput ljudi, kopiraju ponašanje kako bi se uklopile u grupu. Znanstvenici zaključuju da imitacija možda služi stvaranju društvene povezanosti – baš kao i kod ljudskih influencera. tportal

16.08.2017. (18:16)

Video: Japanski znanstvenici naučili čimpanze pravilima igre kamen, škare i papir

23.06.2017. (13:56)

Video: Svi vole brćkanje – djeca, odrasli, čimpanze… [zubo]

14.04.2016. (22:44)

Japan: Odbjeglog čimpanzu policija i radnici zoološkog dva sata lovili po gradu. [video_icon]

27.01.2016. (14:48)

Čimpanze selektivno biraju druge pojedince s kojima će biti prijateljski povezane, što je isti oblik mehanizma kojim ljudi biraju tko će im biti prijatelj