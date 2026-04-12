Politiku ipak nisu izmislili ljudi
Istraživali dvije frakcije zajednice čimpanzi i svjedočili bratoubilačkom ratu
Dugogodišnje istraživanje u Ugandi zabilježilo je rijedak i nasilan raspad najveće poznate zajednice čimpanzi na dvije suprotstavljene frakcije. Iako su desetljećima surađivali, proces polarizacije doveo je do smrtonosnih napada u kojima je stradalo najmanje 20 jedinki (6 odraslih mužjaka i 14 mladunčadi). Znanstvenici su identificirali tri faze: naglu polarizaciju, izbjegavanje te konačnu agresiju. Rezultati sugeriraju da društvena napetost i borba za moć mogu izazvati kolektivno nasilje čak i uz obilje hrane, što pruža novi uvid u evolucijske korijene ljudskih sukoba. Ars Technica