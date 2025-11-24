Nije to bez vraga
Karakaš: Što društvo više upada u laž to ljudi više mrze one koji govore istinu
Kaže meni moj otac, dok cijepa drva, javi se kad dobiješ Nobela. Oni su tamo na selu čuli samo za dvije svjetske face koje jako cijene, Nobela i Einsteina, čak ni Tesla nije tu previše bitan; pa sjećamo se kako su mu u ratu i spomenik srušili. A nikad nisam bio dio nekakvih klika, ne družim se ni nešto puno s piscima, iako volim doći podržati ljude na promocijama, a ponekad kad me pitaju, i dati pokoji savjet, preporučiti neku knjigu, jer znam koliko i meni znači iskrena kritika, dobra rasprava, kvalitetna argumentacija. Ljudi slabo vole kad ih se kritizira, a najviše ih boli kad se u nečemu prepoznaju, pa onda i postide sami sebe, pa je automatska reakcija negiranje i napad. Bilo bi dobro da svi imamo nešto više samokritičnosti i želje za dijalogom, ali danas to više ne možete očekivati ni od obrazovanih, nazovimo pametnih ljudi, a gdje ćete od neukih masa. Zato živimo ovu stvarnost koju živimo… Damir Karakaš za tportal povodom novog romana Sunčanik.