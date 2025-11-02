Supermame bez plašta, ali s podočnjacima

“Majčinstvo nije samo ‘ljubav’, već i potreba da buduće vrijeme sebi predočimo djecom, da konkretno u budućnosti sudjelujemo i oblikujemo je. Ljudi često kažu da žive za svoju djecu. Nije u pitanju tek kolokvijalan izraz: ljudi za djecu žive da bi sutra ta djeca živjela za njih i poživjela ih. Ljudi žive za djecu jer je to jedini način na koji vlastitu budućnost uopće mogu zamisliti. Ono što pri tom zaboravljaju jest da se preko djece u budućnost ne protežu samo oni, već i opasna ideja da je roditeljstvo jedini ispravan način da budućnost mislimo i da volimo”, piše Asja Bakić u intrigantnom tekstu koji propituje vezu između ljubavi i majčinstva.