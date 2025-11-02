Majčinstvo bez idealiziranja: Dvije priče o osudama, izazovima i dijagnozi - Monitor.hr
Danas (22:00)

Supermame bez plašta, ali s podočnjacima

Majčinstvo bez idealiziranja: Dvije priče o osudama, izazovima i dijagnozi

U emisiji Nedjeljom u 2 Kristina Kovačević-Hitrec i Marijana Mikulić otvoreno su govorile o majčinstvu bez uljepšavanja. Kristina, majka petero djece i trudna sa šestim, opisala je život pun izazova, rada i osuda zbog rastava i umjetne oplodnje, dok Marijana, majka troje djece, među kojima je jedno s autizmom, ističe kako društvo stalno očekuje savršenstvo. Obje su poručile da majke imaju pravo na umor, sumnju i vlastiti tempo — i da briga o sebi nije sebičnost, nego nužnost. HRT


