Putuj putuj svjetska Lado

Zbog inflacije standard hrvatskih građana pao je za 20 do 25 posto. Osim uvođenja eura i rata u Ukrajini, rast cijena dodatno potiče i turizam, čiji rezultati moguće neće biti na razini očekivanog. Iako bi teoretski visoka potražnja u turizmu trebala potaknuti gospodarski rast, čini se da dobiti nisu jednako raspoređene, a plaće u Hrvatskoj nisu pratile ovaj rast cijena, što je dovelo do pada kupovne moći i životnog standarda. Povećanje cijena turističke ponude i usporedba s drugim destinacijama nisu toliko relevantne – jer pri uspoređivanju cijena treba uzeti u obzir više faktora, poput dostupnosti destinacije, ponude i kvalitete. Na kraju krajeva cijenu će odrediti gost koji odlučuje je li za svoj novac dobio adekvatnu vrijednost. Hrvatska nije izuzetak – cijene rastu svugdje. Rezultati sezone bi trebali biti dobri, no ne i predobri, koliko se očekuje. DW