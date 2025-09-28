Pravda na čekanju

Imamo situaciju u kojoj je, zahvaljujući europskim mehanizmima krivičnog progona i nekim domaćim novinarima, raskrinkano DORH-ovo i USKOK-ovo višemjesečno zataškavanje malverzacija Plenkovićeve ministrice, u što je bila uključena i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, koja je – ponovimo – na taj položaj dospjela Plenkovićevom milošću, a Plenković na sve to odgovara da je hrvatsko pravosuđe nezavisno i samostalno jer ni on ni HDZ nimalo ne utječu na tužitelje i suce i uopće ne znaju koga se istražuje te da je to najbolji način suzbijanja korupcije. Opet, čak kad bismo i povjerovali da Plenković govori istinu, a u to možemo samo vjerovati ili ne vjerovati, ostaje činjenica da su dvije vodeće dužnosnice DORH-a učinile kako su učinile, to jest da su postupile u skladu s interesima HDZ-a i Vlade – piše Ivica Đikić. Novosti…