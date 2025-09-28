Pravda na čekanju
Odvjetnik: Namjerno odugovlačenje sudaca treba sankcionirati
Unatoč reformama, sudski postupci predugo traju. Iako zakoni propisuju stroge rokove za stranke pod prijetnjom gubitka prava, smatra se da su one glavni krivac za odugovlačenje. Međutim, autor članka, inače odvjetnik, za Lider tvrdi da su rokovi za suce, unutar kojih moraju donijeti odluke, instruktivni i da ih se suci uglavnom ne drže. Za takvo ponašanje ne postoje nikakve sankcije, što ukazuje na problem neravnoteže gdje se kažnjavaju samo stranke, a sud ne snosi posljedice za nepoštivanje zakonom propisanih rokova.