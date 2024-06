Ugovor s đavlom

Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult prati plesače koji su potpisali ugovore s tvrtkom koja je povezana s crkvom. Što dalje ulazi u detalje, otkriva se sve mučnija istina o skrivenom planu osnivača. Životi mnogih TikTokera su nakon potpisivanja s tvrtkom 7M Films iz Los Angelesa, koju vodi kontroverzni Robert Shinn, krenuli nizbrdo. Nekoliko plesača koji su se u međuvremenu razišli sa 7M kažu da ih je Shinn potpuno kontrolirao, od toga kako bi njihove plesne rutine trebale izgledati do financijskih odluka, nalažući im da velik dio svoje zarade predaju crkvi. Što se tiče privatnog života, plesače su također poticali da prekinu veze s obitelji i voljenima koji nisu bili dio 7M i crkve Shekinah. Serija je stigla na Netflix 29. svibnja i odmah privukla pažnju gledatelja. Index