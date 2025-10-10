I tako u krug
Novi model sugerira da će se svemir za 20 milijardi godina urušiti u Veliko sažimanje
Prema novom modelu fizičara Hoanga Nhana Luua, Yu-Chenga Qiua i Henryja Tyea, svemir se neće vječno širiti nego će se za oko 11 milijardi godina širenje zaustaviti, a zatim početi urušavati u takozvano Veliko sažimanje. Ključnu ulogu ima kozmološka konstanta λ, za koju novi podaci sugeriraju da bi mogla biti negativna, te hipotetsko polje aksiona koje privremeno „gura“ svemir prema van. Ako su izračuni točni, svemir će dosegnuti vrhunac veličine 1,7 puta današnje, prije nego što ga gravitacija ponovno sklopi. Index