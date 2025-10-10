Novi model sugerira da će se svemir za 20 milijardi godina urušiti u Veliko sažimanje - Monitor.hr
I tako u krug

Novi model sugerira da će se svemir za 20 milijardi godina urušiti u Veliko sažimanje

Prema novom modelu fizičara Hoanga Nhana Luua, Yu-Chenga Qiua i Henryja Tyea, svemir se neće vječno širiti nego će se za oko 11 milijardi godina širenje zaustaviti, a zatim početi urušavati u takozvano Veliko sažimanje. Ključnu ulogu ima kozmološka konstanta λ, za koju novi podaci sugeriraju da bi mogla biti negativna, te hipotetsko polje aksiona koje privremeno „gura“ svemir prema van. Ako su izračuni točni, svemir će dosegnuti vrhunac veličine 1,7 puta današnje, prije nego što ga gravitacija ponovno sklopi. Index


Slične vijesti

30.09. (15:00)

Zagađivanje orbite

Znanstvenici upozoravaju na kaos u orbiti zbog Trumpove deregulacije lansiranja raketa

Izvršna uredba, koju potpisao Trump prošlog mjeseca pojednostavljuje lansiranje raketa, slavi se u komercijalnom svemirskom sektoru, no istovremeno izaziva uzbunu među znanstvenicima, ekolozima i astronomima. Oni upozoravaju da rastuća mreža satelitskih konstelacija preplavljuje nebo, zaklanja zvijezde i ugrožava sam naš pristup Zemljinoj orbiti, piše The Guardian. Samo Muskov Starlink posjeduje dvije trećine svih satelita u svemiru. S 8.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, tvrtka ima dozvolu za lansiranje još 4.000, a navodno je podnijela zahtjev za povećanje ukupnog broja na čak 42.000. U međuvremenu, Amazon i kineski državni projekt razvijaju vlastite konkurentske mreže, što bi moglo dovesti do eksplozije broja satelita. Neke procjene govore da bi ih u orbiti za desetljeće moglo biti i do 100.000. Index

26.09. (21:00)

Od orbitalne palače do svemirskog Airbnba

ISS ide u mirovinu, privatne postaje preuzimaju svemirsku scenu

Međunarodna svemirska postaja približava se kraju svog vijeka, a NASA planira njezinu kontroliranu deorbitaciju do 2030. godine uz pomoć SpaceX-a. Ulogu nasljednika preuzimaju privatne kompanije – među njima Vast, koji u suradnji sa SpaceX-om 2026. planira lansirati Haven-1, prvu privatnu svemirsku postaju. Riječ je o manjem modulu namijenjenom četveročlanim posadama i istraživačkim misijama, uključujući farmaceutska i biomedicinska istraživanja. Haven-1 simbolizira prijelaz orbitalne infrastrukture iz državnog u privatni sektor, otvarajući put komercijalizaciji svemira i novoj eri svemirskih stanica. tportal

24.09. (22:00)

Slušaju nas i ne vjeruju

Naši svemirski signali mogu otkriti Zemlju izvanzemaljcima

Znanstvenici sa Sveučilišta Penn State i NASA-inog JPL-a otkrili su da signali koje šaljemo roverima i letjelicama u svemir mogu “curiti” kroz prostor i biti presretnuti od naprednih izvanzemaljskih civilizacija. Ako bi se nalazili na poravnatim pozicijama u odnosu na planete, šanse za presretanje signala dosežu 77%. Ista metoda može pomoći i ljudima u pronalasku izvanzemaljaca, posebno s nadolazećim otkrićima egzoplaneta zahvaljujući teleskopu Nancy Grace Roman. Index

22.09. (15:00)

Crne rupe pjevaju, a svemir otkriva svoje kozmičke tajne

Novo otkriće gravitacijskih valova potvrđuje Einsteinove i Hawkingove teorije


Znanstvenici su uz pomoć LIGO detektora zabilježili najjasniji signal gravitacijskih valova, GW250114, nastao sudarom crnih rupa. Novo otkriće potvrđuje Einsteinovu teoriju relativnosti i Hawkingov teorem o površini, pokazujući da su crne rupe jednostavni objekti definirani masom i rotacijom. Analiza “zvonjave” crne rupe pruža dokaze za termodinamiku crnih rupa, otvarajući put ka kvantnoj gravitaciji. Poboljšana osjetljivost detektora omogućila je dublje razumijevanje prostorvremena, a LIGO-Virgo-KAGRA kolaboracija objavila je i zvučni prikaz sudara. Buduća istraživanja obećavaju još otkrića. Bug

16.09. (16:00)

Ipak se nećemo preseliti tamo

Nova studija: organski spojevi na Enkeladu možda nastaju na ledu, a ne u oceanu

Znanstvenici sugeriraju da organski spojevi otkriveni u gejzirima Saturnovog mjeseca Enkelada ne moraju potjecati iz njegova podzemnog oceana, nego mogu nastati na ledenoj površini djelovanjem radijacije iz Saturnove magnetosfere. Eksperimenti provedeni na Institutu HUN-REN pokazali su da bombardiranje zaleđene smjese vode, CO₂, metana i amonijaka stvara molekule prebiotičkog tipa. To ne isključuje mogućnost života u oceanu, ali upozorava da gejziri možda nisu izravni dokaz. Razlikovanje podrijetla organskih spojeva zahtijevat će nove misije, uključujući predloženu ESA-inu misiju u sklopu programa Voyage 2050. Bug

11.09. (12:00)

The truth is (still) out there

Misteriozni GRB 250702B zbunio astronome

Astronomi su u srpnju zabilježili dosad neviđenu pojavu – izboj gama-zraka (GRB 250702B) koji se ponavljao tijekom cijelog dana, što je 100 do 1.000 puta dulje od tipičnih GRB-ova. Detektiran teleskopima Fermi i Einstein Probe, precizno je lociran pomoću ESO-ovog VLT-a i potvrđen Hubbleom u galaksiji udaljenoj milijardama svjetlosnih godina. Porijeklo ostaje nejasno: moguć je kolaps neobične zvijezde ili zvijezda koju je uništila crna rupa. Daljnja promatranja Webbom i VLT-om trebala bi razjasniti ili dodatno zamagliti ovaj kozmički misterij. bug

03.09. (15:00)

Who needs some space?

Quasar – jednostavna aplikacija za ljubitelje astronomije i svemira

Quasar je jednostavna Android aplikacija za ljubitelje svemira. Okuplja vijesti, raspored raketnih lansiranja i NASA-ine fotografije dana, a nudi i galeriju svemirskih pozadina koje se moraju ručno postaviti. Ugrađeni AI asistent Quasar AI odgovara na pitanja o svemiru, dok Space Wiki omogućuje brzo pretraživanje informacija. Iako još u razvoju, aplikacija već sada pruža koristan pregled aktualnih događaja i vizualnih poslastica iz svemira. Inačica za iPhone je u pripremi, a cijela aplikacija dostupna je besplatno. Bug

01.09. (11:00)

Kad ti se Jupiter pretvori u rupu na tepihu svemira

Tamna tvar mogla bi pretvarati divovske planete u crne rupe

Nova studija sugerira da bi superteška tamna tvar mogla s vremenom propasti u jezgrama divovskih planeta i stvoriti sićušne crne rupe koje bi progutale cijeli planet. Takav scenarij bio bi snažan dokaz za postojanje tamne tvari koja se ne uništava sama od sebe. Problem je u detekciji – crna rupa mase Jupitera bila bi široka tek oko šest metara, gotovo nevidljiva današnjim instrumentima. No buduća promatranja egzoplaneta mogla bi otkriti ovakve “planetarne crne rupe” i time otvoriti novo poglavlje u razumijevanju svemira. Science Alert, Index

24.08. (18:00)

Kad ti veza s crnom rupom završi doslovno burno

Zvijezda koja je pojela crnu rupu – i eksplodirala

Astronomi su otkrili neobičnu eksploziju SN 2023zkd, udaljenu 730 milijuna svjetlosnih godina, vjerojatno uzrokovanu zvijezdom koja je bila u interakciji s crnom rupom. Fenomen je prvi uočio AI algoritam, omogućivši detaljna promatranja. Zvijezda je pokazivala neobične znakove i prije eksplozije, uključujući višegodišnje povećanje sjaja. Analize sugeriraju da je crna rupa potaknula ili ubrzala supernovu sudjelujući u “smrtonosnom plesu” sa zvijezdom. Rezultat je nastanak veće crne rupe. Otkriće označava novu eru astronomije u kojoj umjetna inteligencija pomaže otkrivati rijetke kozmičke događaje. Bug