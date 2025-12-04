Pričekajmo da prođu praznici
Rušenje Vjesnika ipak početkom iduće godine, nova zgrada će ostati za potrebe državnih tijela
Ministar Branko Bačić najavio je da će se Vjesnik ukloniti modelom javne nabave “projektiraj i gradi”, gdje će isti izvođač raditi projekt i rušenje. Pregovori s odabranim tvrtkama počinju idući tjedan, a radovi se očekuju početkom veljače. Opcije uključuju miniranje ili mehaničko uklanjanje, ovisno o sigurnosnoj procjeni. Konstrukcija zgrade narušena je zbog požara, nosivost je pala na 20 %, a sigurnost građana i izvođača prioritet. Troškove rušenja će snositi suvlasnici i nešto će se pokriti osiguranjem. Nakon rušenja planira se arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi kompleks, dok će dio postojećih objekata biti sačuvan. 24sata Poslovni, tportal