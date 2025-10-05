Kad Nobelovka odmara muške lovce i prosvjetljuje čitatelja

Nasuprot suvremenim romanima o položaju i problemima žena koji otklizavaju u površnost i klišeje, poljska književna nobelovka Olga Tokarczuk suptilno u svoje tekstove uključuje idejne prijepore i zagovara progresivne ideje, te čini to na umjetnički uzbudljiv način, piše Gordana Crnković za Ideje. Sagledamo li njezinu prozu u kontekstu feministički osviještenog pisanja, jasno se pokazuje kako se radi o autorici koja definitivno ne slijedi utabane putove, nego ostvaruje ozbiljan obrat. U radovima poljske autorice upisivanje progresivnih stavova u feministički tekst nipošto nije ograničeno na probleme i teme koje muče ženski svijet. Naprotiv, podjednako je zainteresirana za odnos suvremenog čovjeka prema prirodi, a rado će obračunati sa svakom ljudskom ograničenošću, no njezino pripovijedanje nema (isključivo) karakter mračne zabrinutosti, nego i superiorne literarne igre.