Operativni višak: Gdje zapravo curi hrvatski proračunski novac? - Monitor.hr
Danas (10:00)

Negdje curi iz pipe

Operativni višak: Gdje zapravo curi hrvatski proračunski novac?

Analiza strukture javnih rashoda u Hrvatskoj (EU-25, podaci za 2025.) otkriva strukturni debalans: država troši čak 3,15 postotnih bodova BDP-a (oko 2,8 milijardi eura) više od očekivanog s obzirom na stupanj razvoja i broj stanovnika. I dok su socijalne naknade (uključujući mirovine) točno na očekivanoj razini (16. mjesto u EU), problem leži u operativnim troškovima države. Hrvatska je 6. po intermedijarnoj potrošnji te visokom 3. mjestu po naknadama zaposlenika u javnom sektoru. Ključni prostor za reforme leži u rezanju operativne neefikasnosti administracije, čime bi se rasteretio deficit, a dio preusmjerio u mirovine i zdravstvo. Velimir Šonje za Ekonomski lab


23.02. (08:00)

Pokazat će on privatnicima kako se to radi. S njihovom lovom

Mamdani želi dokazati da javni sektor može biti učinkovit bez rezanja usluga

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani pokušava vratiti pojam „učinkovitosti” u lijevi politički rječnik, tvrdeći da javni sektor može biti jednako ili više učinkovit od privatnog. Umjesto rezova i privatizacije, njegova administracija traži uštede kroz smanjenje birokratskog rasipanja i ograničavanje skupih konzultantskih ugovora. U jeku proračunskog manjka, Mamdani odbacuje politiku štednje iz 1970-ih te zagovara veće poreze za najbogatije. Cilj mu je obnoviti povjerenje u javne institucije i pokazati da država može pružati „javnu izvrsnost” bez žrtvovanja kvalitete usluga. Jacobin

16.01. (14:00)

Administracija uvijek prima

Broj zaposlenih u javnom sektoru porastao za oko 19 tisuća u 5 godina

Broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi u Hrvatskoj nastavio je rasti i u 2025. godini te je krajem rujna dosegnuo 254 tisuće, najvišu razinu u najmanje pet godina. U odnosu na 2020. to je oko 18.700 zaposlenih više, odnosno rast od osam posto. Gotovo sav porast ostvaren je u javnim službama, ponajprije u zdravstvu i školstvu, dok se broj zaposlenih u užoj državnoj upravi blago smanjio ili stagnira. Trend rasta traje bez prekida, unatoč čestim najavama smanjenja administracije. Lider

06.11.2025. (17:00)

Javni sektor u štrajku ili samo u šoku?

Otvoreno: Spirala cijena i plaća zahtijeva reformu javnog sektora

Pregovori između Vlade i sindikata javnog sektora završili su bez dogovora. Vlada nudi rast osnovice plaće od 1%, dok sindikati traže 8%, ističući da to ne pokriva inflaciju od 3%. Sindikati upozoravaju na zaostajanje plaća u javnom sektoru, dok Vlada tvrdi da su kumulativno plaće rasle više nego u privatnom sektoru. Ekonomisti upozoravaju na spiralu cijena i plaća te naglašavaju važnost produktivnosti i profitabilnosti za održivi rast plaća. Javni sektor bilježi rast zaposlenosti, dok proizvodnja smanjuje broj radnih mjesta. HRT

18.04.2025. (17:00)

Europski standard, balkanski BDP

Hrvatska danas izdvaja 13,2 % BDP-a na plaće u javnom sektoru – drugi najveći udio u Europskoj uniji

I to odmah iza Danske. No, za razliku od Danske, Hrvatska nije visoko razvijena zemlja, što otvara pitanja o dugoročnoj održivosti takve politike. Zahvaljujući reformi plaća iz 2024., neto primanja u hrvatskom javnom sektoru znatno su porasla i gotovo dosegnula slovenske razine, unatoč manjem BDP-u. Istovremeno, privatni sektor u Hrvatskoj znatno zaostaje za slovenskim. Analitičar Danijel Nestić upozorava da je rast plaća posljedica političkih odluka, a ne ekonomskih pokazatelja te predlaže vezanje dužnosničkih plaća uz stanje u privatnom sektoru. tportal

27.09.2024. (00:00)

A mogu li se samoocijeniti?

Nadigrani na radnom mjestu: Nitko ne želi biti ocjenjivan na poslu u javnom sektoru

Uredbe o ocjenjivanju rada državnih i javnih službenika, u završnom krugu javne rasprave, izazvale su burne reakcije. Zaposlenicima će od 2024. ocjene varirati od “ne zadovoljava” do “izvrstan,” utječući na plaće ili otkaze. Kritike se fokusiraju na potencijalnu pristranost komisija koje imenuju šefovi, specifičnost određenih zanimanja (liječnici, IT sektor), te demotivirajući sustav gdje su pohvale ograničene na maleni broj odabranih. Nezadovoljstvo raste jer zaposlenici smatraju da ocjene ne odražavaju stvarno stanje rada. tportal

05.06.2024. (12:00)

A kažu da nešto je trulo u državi Danskoj...

Hrvatska odmah iza Danske po izdvajanju za plaće javnog sektora

Plaće u javnom sektoru porasle su za nevjerojatnih 33,2 posto na godišnjoj razini, dok je u istom razdoblju neto plaća u privatnom sektoru porasla za 11,9 posto na godišnjoj razini. Time se dodatno produbio jaz u plaćama između javnog i privatnog sektora, a koji je svojevremeno detaljno analizirala Svjetska banka u Pregledu javnih financija 2021. Hrvatska zapošljava više radnika u pružanju temeljnih javnih usluga (javna uprava, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb) nego što bi se očekivalo s obzirom na veličinu tržišta rada i razinu dohotka. A Hrvatska ima i jedan od najviših prosječnih troškova rada u javnom sektoru u odnosu na BDP među zemljama centralne i istočne Europe. Lider

31.01.2024. (11:00)

Iz kreveta u ured

Otprilike pet posto radne populacije u Hrvatskoj stalno radi od kuće

Unatoč porastu popularnosti rada od kuće, Hrvatska zaostaje za Europskom unijom. Prema Eurostatu, oko 7% radnika u Hrvatskoj povremeno, a 5% većinu vremena radi od kuće, dok EU bilježi 12% povremeno i 10% većinu vremena. U pogledu podrške radu od kuće, tvrtke u Hrvatskoj različito pristupaju ovoj praksi, no podaci sugeriraju da veći broj radnika ima priliku raditi od kuće. Čak i javni sektor, poput Porezne uprave i Ministarstva rada, uvodi takve modele rada. Iako rad od kuće donosi prednosti, poput fleksibilnosti i bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, postoje i nedostaci, uključujući osjećaj izoliranosti, a stručnjaci naglašavaju da hibridni pristup, gdje radnici kombiniraju rad iz ureda i od kuće, može biti najučinkovitiji. (Nacional)

05.01.2020. (14:30)

Novo desetljeće - nov početak

Velimir Šonje: Ruka ruku mije dok tržišta nije

“Okretanje nula na brojčaniku godina ne znači mnogo, ali simbolički, moja poruka za 2020. glasi: proces promjene je na djelu. Spor je, lomljiv, ali krenuo je. To se jednim dijelom događa zbog prirodnog učenja i sazrijevanja čitavog društva u pogledu funkcioniranja države. Dijelom se događa i zbog svijesti o tome da su slabe institucije usporile gospodarski rast, te posredno, a možda i neposredno potaknule brojne ljude na odlazak iz zemlje. Događa se i zbog ulaska u EU” – Velimir Šonje, Ekonomski lab.

10.10.2017. (11:29)

07.10.2016. (18:56)

Prilagođavanje tržištu

Manualni poslovi 50% bolje plaćeni u javnom nego u privatnom sektoru

Znanstvenica zagrebačkog Ekonomskog instituta Valerija Borić analizirala je utjecaj recesije na razlike u plaćama između javnog i privatnog sektora. Istraživanje daje i prikaz podataka o prosječnoj plaći po radnom satu u kunama. Javni sektor tako isplaćuje 149 kuna po satu za apstraktne poslove, što je pet posto više u odnosu na plaću koju bi se za posao koji traži iste vještine moglo dobiti u privatnom sektoru. No u slučaju manualnih poslova razlika između prosječne plaće po satu između javnog i privatnog sektora iznosi čak 50 posto u korist javnog sektora. T-Portal