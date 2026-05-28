Negdje curi iz pipe
Operativni višak: Gdje zapravo curi hrvatski proračunski novac?
Analiza strukture javnih rashoda u Hrvatskoj (EU-25, podaci za 2025.) otkriva strukturni debalans: država troši čak 3,15 postotnih bodova BDP-a (oko 2,8 milijardi eura) više od očekivanog s obzirom na stupanj razvoja i broj stanovnika. I dok su socijalne naknade (uključujući mirovine) točno na očekivanoj razini (16. mjesto u EU), problem leži u operativnim troškovima države. Hrvatska je 6. po intermedijarnoj potrošnji te visokom 3. mjestu po naknadama zaposlenika u javnom sektoru. Ključni prostor za reforme leži u rezanju operativne neefikasnosti administracije, čime bi se rasteretio deficit, a dio preusmjerio u mirovine i zdravstvo. Velimir Šonje za Ekonomski lab