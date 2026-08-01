Poželjno da se ne onesvijestimo nakon ručka
Prehrana na visokim temperaturama: Ljeti su nam dovoljni lakši i manji obroci
Na temperaturama iznad 30 stupnjeva apetit prirodno opada jer tijelo troši manje energije na održavanje topline. Ipak, obroke ne treba preskakati, već ih prilagoditi. Tešku, masnu i prženu hranu te alkohol i preslađena pića poželjno je zamijeniti manjim, nutritivno bogatim obrocima. Idealan ljetni jelovnik uključuje svježe povrće, voće bogato vodom, ribu, jogurt te hladne salate i juhe. Budući da znojenjem gubimo minerale, uz vodu su ključni i elektroliti iz hrane. Potreba za hranom ovisi i o fizičkoj aktivnosti. Index