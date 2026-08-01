Prehrana na visokim temperaturama: Ljeti su nam dovoljni lakši i manji obroci - Monitor.hr
Danas (12:00)

Poželjno da se ne onesvijestimo nakon ručka

Prehrana na visokim temperaturama: Ljeti su nam dovoljni lakši i manji obroci

Na temperaturama iznad 30 stupnjeva apetit prirodno opada jer tijelo troši manje energije na održavanje topline. Ipak, obroke ne treba preskakati, već ih prilagoditi. Tešku, masnu i prženu hranu te alkohol i preslađena pića poželjno je zamijeniti manjim, nutritivno bogatim obrocima. Idealan ljetni jelovnik uključuje svježe povrće, voće bogato vodom, ribu, jogurt te hladne salate i juhe. Budući da znojenjem gubimo minerale, uz vodu su ključni i elektroliti iz hrane. Potreba za hranom ovisi i o fizičkoj aktivnosti. Index


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S jedne strane, automatizacija štedi vrijeme, smanjuje “zamor od odlučivanja” i pomaže sportašima u kontroli performansi. Ključ je u ravnoteži: dok god obrok sadrži proteine, vlakna i zdrave masti, rutina je korisna. Ipak, stalno isti nutritivni profil može dovesti do manjka mikronutrijenata i zasićenja. Nutricionisti savjetuju “fleksibilni okvir” – zadržite bazu (npr. zobenu kašu), ali rotirajte dodatke poput voća i orašastih plodova. Najvažnije je osluškivati tijelo; ako energija pada ubrzo nakon jela, vrijeme je za promjenu sastojaka. tportal

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Iako su dijete svake godine hit među novogodišnjim odlukama, istraživanja pokazuju da dugoročno uglavnom ne funkcioniraju. Analiza 121 studije potvrđuje da većina dijeta vodi do jo-jo efekta. Razlozi su društvene navike, biološki mehanizmi poput leptinske rezistencije i prehrambeno okruženje prepuno visoko prerađene hrane. Stručnjaci savjetuju manje alkohola i šećera, više povrća, izbjegavanje industrijske hrane te jedenje samo kada ste stvarno gladni. Nova rješenja nude personalizirana terapija i lijekovi, ali bez čarobnog prečaca. DW

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13.01. (20:00)

Toplo, gusto i domoljubno

Youtuber testirao vojne obroke iz cijelog svijeta, paketom hrvatskih vojnika – vrlo zadovoljan

https://www.youtube.com/watch?v=-I27CTDRPZU

Paket se sastoji uglavnom od Podravkinih proizvoda, od paštete, konzerve sardina, purećeg nareska, ali i instant juha i napitaka, graha s hamburgerom te sušenog voća i meda, ali i čokolada te keksa. “Kušao sam obroke iz cijelog svijeta, ali mislim da sam upravo pronašao novo zlatno standardno glavno jelo“, objavio je nakon što je otvorio paket Hrvatske vojske pa se zapitao: “Hrvatska je poznata kao zemlja tisuću otoka, ali bi li trebala biti poznata i po svojoj vojnoj hrani?” Iako je na početku bio skeptičan zbog nedostatka kave u paketu, večera (grah) je “spasila” cijeli obrok. Cjelokupni paket ocijenio je visokom ocjenom 7 ili 8 od 10, zaključivši da je hrana vrlo kvalitetna i podsjeća na domaće kuhanje. N1

13.01. (19:00)

Manje šećera, više pitanja

Nove američke prehrambene smjernice izazvale kritike zbog mesa, masti i nejasnih poruka

Američke prehrambene smjernice DGA 2025.–2030. izazvale su oštre kritike stručnjaka i nevladinih organizacija zbog prevelikog naglaska na meso, punomasne mliječne proizvode i visoki unos proteina te zbunjujućih poruka o “zdravim mastima”, uključujući maslac i goveđi loj. Kritičari upozoravaju na zanemarivanje znanstvenih dokaza o rizicima crvenog mesa i zasićenih masnoća, kao i izostanak održivosti i okolišnog aspekta. Smjernice se percipiraju kao politički ublažene i prilagođene prehrambenoj industriji. Index