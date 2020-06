Skandal je kad netko krade, a ne kad se pročuje da netko krade

Prikupljanje ‘off the record’ podataka čini dvije trećine posla ponajboljih istraživačkih novinara; da nema tog curenja sasvim je izvjesno da bismo živjeli u daleko totalitarnijem uređenju, ne samo u Hrvatskoj. Zastrašujuće je i zamišljati kolika bi gomila svinjarija na svakoj razini, od općinske do planetarne, ostala u kategoriji općeprihvaćene nekažnjene ‘javne tajne’, kad povjerljiva informacija ne bi s vremena na vrijeme pronašla rupicu kroz koju će iscuriti među one od kojih ju se dotad krilo – komentira Renato Baretić “skandalozno” curenje informacija o aferi Rimac.